Британська розвідка проаналізувала масштаби хакерської атаки на "Київстар"
Кібератака на "Київстар", можливо, була однією з найбільших підривних хакерських атак на українські мережі з початку повномасштабного вторгнення Росії. Ефект від цієї кібератаки тривав щонайменше дві доби.
Про це повідомили в розвідці Британії.
Кібератака на "Київстар"
За інформацією розвідки, 12 грудня, найбільший оператор мобільного зв'язку в Україні, "Київстар", зазнав потужної кібератаки.
Ефект від дій хакерів тривав щонайменше дві доби, вплинувши на мобільні послуги та послуги передачі даних компанії. Зокрема кібератака залишила користувачів мобільного оператора сигналу й можливості користуватись інтернетом.
В свою чергу, у компанії заявили, що жодних особистих даних під час атаки не було зламано.
Збої в роботі протиповітряних сирен
Також через кібератаку сталися порушення в роботі сирен повітряної тривоги та деяких банків, банкоматів, а також терміналів торгових точок.
Тим часом Monobank зазнав DDoS-атаки, що призвела до порушення доступу до вебсайту банку.
"Оскільки державні ресурси та екстрені служби України постраждали, цей інцидент, ймовірно, є однією з наймасштабніших підривних кібератак на українські мережі з початку повномасштабного", — підсумовує розвідка.
Раніше ми повідомляли, що кібератака на найбільший український мобільний оператор "Київстар" відбулася через скомпрометований обліковий запис одного з працівників компанії. Це доводить, що невразливої безпечної інфраструктури немає.
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