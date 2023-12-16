Британська розвідка проаналізувала масштаби хакерської атаки на "Київстар"

Перехожий біля магазину "Київстар". Фото: NV

Кібератака на "Київстар", можливо, була однією з найбільших підривних хакерських атак на українські мережі з початку повномасштабного вторгнення Росії. Ефект від цієї кібератаки тривав щонайменше дві доби.

Про це повідомили в розвідці Британії.

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Кібератака на "Київстар"

За інформацією розвідки, 12 грудня, найбільший оператор мобільного зв'язку в Україні, "Київстар", зазнав потужної кібератаки.

Ефект від дій хакерів тривав щонайменше дві доби, вплинувши на мобільні послуги та послуги передачі даних компанії. Зокрема кібератака залишила користувачів мобільного оператора сигналу й можливості користуватись інтернетом.

В свою чергу, у компанії заявили, що жодних особистих даних під час атаки не було зламано.

Збої в роботі протиповітряних сирен

Також через кібератаку сталися порушення в роботі сирен повітряної тривоги та деяких банків, банкоматів, а також терміналів торгових точок.

Тим часом Monobank зазнав DDoS-атаки, що призвела до порушення доступу до вебсайту банку.

"Оскільки державні ресурси та екстрені служби України постраждали, цей інцидент, ймовірно, є однією з наймасштабніших підривних кібератак на українські мережі з початку повномасштабного", — підсумовує розвідка.

Раніше ми повідомляли, що кібератака на найбільший український мобільний оператор "Київстар" відбулася через скомпрометований обліковий запис одного з працівників компанії. Це доводить, що невразливої безпечної інфраструктури немає.