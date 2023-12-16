Британская разведка проанализировала масштабы хакерской атаки на "Киевстар"

Прохожий у магазина "Киевстар". Фото: NV

Кибератака на "Киевстар", возможно, была одной из самых крупных взрывных хакерских атак на украинские сети с начала полномасштабного вторжения России. Эффект от этой кибератаки длился по меньшей мере двое суток.

Об этом сообщили в разведке Британии.

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Отчет британской разведки о кибератаке на "Киевстар". Фото: скриншот

Кибератака на "Киевстар"

По информации разведки, 12 декабря, крупнейший оператор мобильной связи в Украине, "Киевстар", испытал мощную кибератаку.

Эффект от действий хакеров длился не менее двух суток, повлияв на мобильные услуги и услуги передачи данных компании. В частности, кибератака оставила пользователей мобильного оператора сигнала и возможности пользоваться интернетом.

В свою очередь, в компании заявили, что никаких личных данных во время атаки не было сломлено.

Сбои в работе противовоздушных сирен

Также из-за кибератаки произошли нарушения в работе сирен воздушной тревоги и некоторых банков, банкоматов, а также терминалов торговых точек.

Тем временем Monobank испытал DDoS-атаки, что привело к нарушению доступа к вебсайту банка.

"Поскольку государственные ресурсы и экстренные службы Украины пострадали, этот инцидент, вероятно, является одной из самых масштабных взрывных кибератак на украинские сети с начала полномасштабного", — заключает разведка.

Ранее мы сообщали, что кибератака на крупнейший украинский мобильный оператор "Киевстар" состоялась из-за скомпрометированной учетной записи одного из сотрудников компании. Это доказывает, что неуязвимой безопасной инфраструктуры нет.