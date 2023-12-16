Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow IT arrow Британская разведка проанализировала масштабы хакерской атаки на "Киевстар" arrow

Британская разведка проанализировала масштабы хакерской атаки на "Киевстар"

16 декабря 2023 16:14
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Британская разведка проанализировала масштабы хакерской атаки на "Киевстар"
Прохожий у магазина "Киевстар". Фото: NV
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Кибератака на "Киевстар", возможно, была одной из самых крупных взрывных хакерских атак на украинские сети с начала полномасштабного вторжения России. Эффект от этой кибератаки длился по меньшей мере двое суток.

Об этом сообщили в разведке Британии.

Читайте также:
хакери
Отчет британской разведки о кибератаке на "Киевстар". Фото: скриншот

Кибератака на "Киевстар"

По информации разведки, 12 декабря, крупнейший оператор мобильной связи в Украине, "Киевстар", испытал мощную кибератаку.

Эффект от действий хакеров длился не менее двух суток, повлияв на мобильные услуги и услуги передачи данных компании. В частности, кибератака оставила пользователей мобильного оператора сигнала и возможности пользоваться интернетом.

В свою очередь, в компании заявили, что никаких личных данных во время атаки не было сломлено.

Сбои в работе противовоздушных сирен

Также из-за кибератаки произошли нарушения в работе сирен воздушной тревоги и некоторых банков, банкоматов, а также терминалов торговых точек.

Тем временем Monobank испытал DDoS-атаки, что привело к нарушению доступа к вебсайту банка.

"Поскольку государственные ресурсы и экстренные службы Украины пострадали, этот инцидент, вероятно, является одной из самых масштабных взрывных кибератак на украинские сети с начала полномасштабного", — заключает разведка.

Ранее мы сообщали, что кибератака на крупнейший украинский мобильный оператор "Киевстар" состоялась из-за скомпрометированной учетной записи одного из сотрудников компании. Это доказывает, что неуязвимой безопасной инфраструктуры нет.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

17:49 В ТЦК придумали способ, как мобилизовать всех мужчин

18:05 Экс-командир "Азова" Жорин резко отреагировал на призывы отправить на фронт работников ТЦК

Новость с видео

04:12 "Азов" ищет специалистов с оплатой до 125 000 грн - какие вакансии предлагают

17:10 Клиенты Ощадбанка 1 января могут остаться без денег — в чем причина

19:17 Экс-командир ответил, сколько украинцев необходимо мобилизовать в 2024 году

Получит ли Украина помощь от США и почему возникает усталость от войны — интервью Подоляка - 80x80

Получит ли Украина помощь от США и почему возникает усталость от войны — интервью Подоляка

01:22 Кого не заберут на войну — 10 категорий граждан, которых нельзя мобилизовать на фронт

13:11 В Украине действуют новые правила вручения повесток военнообязанным — что изменилось

05:42 Американское издание назвало кратчайший путь к победе Украины

19:57 Двум категориям украинцев отказали в праве на отсрочку — о ком идет речь

22:43 Некоторые украинцы могут потерять бронь от мобилизации — кого касается

Актуальное по теме