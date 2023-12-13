Вісім найкращих смартфонів для купівлі наприкінці 2023 року

Варіантів для вибору телефона у 2023 році безліч. Фото: phonearena.com

Якщо ви багато подорожуєте по роботі, варто обрати телефон, який забезпечить повний день функціонування, а також стійке підключення до мереж LTE та Wi-Fi. Коли ви створюєте контент, вам потрібен смартфон з відмінними камерами, щоб знімати фото та відео для своїх соціальних мереж.

ТОП-8 кращих телефонів 2023 року склали фахівці ZDnet.

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Samsung Galaxy S23 Ultra

Безкомпромісний смартфон, який підійде практично будь-якому користувачеві. Це єдиний телефон 2023 року з вбудованим стилусом. Ціна 1199 доларів.

iPhone 15 Pro Max

Найкращий iPhone, який можна купити за гроші. Має великий екран, найпотужніший серед усіх моделей акумулятор, а також бездоганну систему камер. Ціна 1099 доларів.

Google Pixel 8 Pro

Pixel 8 Pro вирізняється безліччю камерних трюків на основі штучного інтелекту, таких як Magic Editor та Best Take. Ціна 999 доларів.

OnePlus Open

Найкращий складаний телефон-планшет. А якщо ви досвідчений користувач, то багатозадачність і функція зарядки стануть вам у пригоді. Ціна 1699 доларів.

Motorola Razr Plus

Телефон-розкладачка, який є одночасно компактним та продуктивним. Завдяки великому 3,6-дюймовому зовнішньому дисплею та першій на ринку пилонепроникній конструкції, цей смартфон стане найкращим вибором для більшості людей. Ціна 999 доларів.

Samsung Galaxy A54 5G

Бюджетний смартфон, який не йде на компроміс з продуктивністю та часом автономної роботи. A54 5G також має право на оновлення програмного забезпечення та системи безпеки протягом п'яти років. Ціна 449 доларів.

OnePlus 11

Телефон, який працює довго і заряджається від 0% до 100% лише за 30 хвилин. Має непогану ціну від 699 доларів.

Asus Zenfone 10

Компактний телефон, який легко носити в кишені, але без компромісів щодо продуктивності та специфікацій. Має конкурентоспроможну ціну від 699 доларів.

Який телефон найкращий

Вибір ZDnet — Samsung Galaxy S23 Ultra. У ньому є все, що можна бажати від смартфона. Зокрема великий дисплей, чотири камери, які можуть знімати фотографії з роздільною здатністю 200 МП та відео 8K, до 1 ТБ пам'яті, вбудоване перо S Pen, а також акумулятор на 5000 мАг.

Який телефон має найкращу камеру

Спірне питання між iPhone 15 Pro Max, Google Pixel 8 Pro та Samsung Galaxy S23 Ultra.

Для великої відстані 200 МП камера Samsung зі 100-кратним зумом може знімати об'єкти аж до Місяця.

Телефони Google Pixel завжди був лідером серед смартфонів для фотографування з наведенням на об'єкт й доволі спрощеним (але ефективним) управлінням камерою.

Якщо ви в душі відеооператор, то iPhone 15 Pro Max з режимами Cinematic та Action стане чудовим інструментом для зйомки потрібних кадрів.

Раніше ми публікували ТОП-5 найкращих складаних смартфонів та телефонів з двома SIM-картами у 2023 році.