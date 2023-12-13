Восемь лучших смартфонов для покупки в конце 2023 года

Вариантов для выбора телефона в 2023 году множество. Фото: phonearena.com

Если вы много путешествуете по работе, следует выбрать телефон, который обеспечит полный день функционирования, а также устойчивое подключение к сетям LTE и Wi-Fi. А при создании контента вам нужен смартфон с отличными камерами, чтобы снимать фото и видео для своих социальных сетей.

ТОП-8 лучших телефонов в 2023 году составили специалисты ZDnet.

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Samsung Galaxy S23 Ultra

Бескомпромиссный смартфон, который подойдет практически любому пользователю. Это единственный телефон 2023 года со встроенным стилусом. Цена 1199 долларов.

iPhone 15 Pro Max

Самый лучший iPhone, который можно купить за деньги. Имеет большой экран, самый мощный из всех моделей аккумулятор, а также безупречную систему камер. Цена 1099 долларов.

Google Pixel 8 Pro

Pixel 8 Pro отличается множеством камерных трюков на основе искусственного интеллекта, таких как Magic Editor и Best Take. Цена 999 долларов.

OnePlus Open

Лучший складной телефон-планшет. А если вы опытный пользователь, то многозадачность и функция зарядки пригодятся вам. Цена 1699 долларов.

Motorola Razr Plus

Телефон-раскладушка, одновременно компактный и производительный. Благодаря большому 3,6-дюймовому внешнему дисплею и первой на рынке пыленепроницаемой конструкции этот смартфон станет лучшим выбором для большинства людей. Цена 999 долларов.

Samsung Galaxy A54 5G

Бюджетный смартфон, не идущий на компромисс с производительностью и временем автономной работы. A54 5G также имеет право на обновление программного обеспечения и системы безопасности в течение пяти лет. Цена 449 долларов.

OnePlus 11

Телефон, который работает долго и заряжается от 0% до 100% всего за 30 минут. Имеет хорошую цену от 699 долларов.

Asus Zenfone 10

Компактный телефон, который легко носить в кармане, но без компромиссов по производительности и спецификациям. Имеет конкурентоспособную цену от 699 долларов.

Какой телефон самый лучший

Выбор ZDnet — Samsung Galaxy S23 Ultra. В нем есть все, что можно от смартфона желать. В частности, большой дисплей, четыре камеры, которые могут снимать фотографии с разрешением 200 МП и видео 8K, до 1 ТБ памяти, встроенное перо S Pen, а также аккумулятор на 5000 мАч.

Какой телефон имеет самую лучшую камеру

Спорный вопрос между iPhone 15 Pro Max, Google Pixel 8 Pro и Samsung Galaxy S23 Ultra.

Для больших расстояний 200 МП камера Samsung со 100-кратным зумом может снимать объекты вплоть до Луны.

Телефоны Google Pixel всегда были лидером среди смартфонов для фотографирования с наведением на объект и довольно упрощенным (но эффективным) управлением камерой.

Если вы в душе видеооператор, то iPhone 15 Pro Max с режимами Cinematic и Action станет отличным инструментом для съемки нужных кадров.

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