Galaxy S23 проти Galaxy Z Flip 4: чи варто переплачувати за складаний смартфон

Якщо ви не є палким прихильником складаних телефонів, традиційного флагмана буде достатньо. Фото: phonearena.com

Galaxy S23 і Galaxy Z Flip 4 — одні з найкращих телефонів Samsung з підтримкою 5G на сучасному ринку. Кому краще підходить один зі смартфонів?

Про це написав Android Police.

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Samsung Galaxy S23

Фото: thehindu.com

Ціна: від 800 доларів.

Найновіший смартфон від Samsung, який представляє найкраще, що компанія може сьогодні запропонувати. Процесор Snapdragon 8 Gen 2, чудова камера, клас захисту IP68 та чудовий 6,1-дюймовий дисплей — все це за нижчою ціною порівняно з Z Flip 4.

Плюси

Доступніший за ціною.

Краща продуктивність, адже працює на чипсеті Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 на відміну від Snapdragon 8+ Gen 1 у Z Flip 4.

Кращі камери.

Мінуси

Дизайн менш цікавий.

Обсяг пам'яті обмежений 256 ГБ на відміну від 512 ГБ у Z Flip 4

Samsung Galaxy Z Flip 4

Фото: tomsguide.com

Ціна: від 1000 доларів.

Galaxy Z Flip 4 найкраще підходить для тих, хто експериментує з форм-факторами. Складаний дисплей додає йому універсальності та класу, хоча налаштування камери та якість зйомки не зрівняються з характеристиками S23. Він також коштує дорожче, що ускладнює його продаж тим, кого влаштовує більш традиційний дизайн.

Плюси

Чудовий складаний дизайн.

Два дисплеї.

Швидка робота.

Мінуси

Налаштування камери менш вражаючі.

Акумулятор працює не так довго – його місткість 3700 мАг проти 3900 мАг у S23.

Дорожчий.

Galaxy S23 проти Galaxy Z Flip 4: що вибрати

Той факт, що Z Flip 4 коштує дорожче, ніж Galaxy S23, не йде йому на користь, і більшість людей, які просто хочуть чудовий телефон з усіма останніми новинками від Samsung, будуть задоволені флагманом.

S23 також більш компактний і легкий. Плюс S23 має новіший й швидший процесор, більшу місткість акумулятора та менше рухомих частин, які можуть вийти з ладу.

Galaxy Z Flip 4 набагато краще підходить для тих, хто бажає експериментувати з форм-фактором. Тих, хто не проти мати гіршу камеру, полюблять універсальність та загальний дизайн телефона.

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