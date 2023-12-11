Samsung Galaxy S23 против Galaxy Z Flip 4: стоит ли переплачивать за складной смартфон

Galaxy S23 против Galaxy Z Flip 4 — стоит ли переплачивать за складной смартфон
Galaxy S23 и Galaxy Z Flip 4 — одни из лучших телефонов Samsung с поддержкой 5G на современном рынке. Кому лучше подходит один из смартфонов?
Об этом написал Android Police.
Samsung Galaxy S23
Цена: от 800 долларов.
Новейший смартфон от Samsung, представляющий лучшее, что компания может сегодня предложить. Процессор Snapdragon 8 Gen 2, отличная камера, класс защиты IP68 и отличный 6,1-дюймовый дисплей — все это по более низкой цене по сравнению с Z Flip 4.
Плюсы
- Доступнее по цене.
- Лучшая производительность, ведь работает на чипсете Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 в отличие от Snapdragon 8+ Gen 1 в Z Flip 4.
- Лучшие камеры.
Минусы
- Дизайн менее интересен.
- Объем памяти ограничен 256 ГБ в отличие от 512 ГБ в Z Flip 4
Samsung Galaxy Z Flip 4
Цена: от 1000 долларов.
Galaxy Z Flip 4 лучше всего подходит для тех, кто экспериментирует с форм-факторами. Складной дисплей придает ему универсальность и класс, хотя настройка камеры и качество съемки не сравнятся с характеристиками S23. Он стоит дороже, что усложняет его продажу тем, кого устраивает более традиционный дизайн.
Плюсы
- Великолепный складной дизайн.
- Два дисплея.
- Быстрая работа.
Минусы
- Настройки камеры менее впечатляющи.
- Аккумулятор работает не так долго — его емкость 3700 мАч против 3900 мАч у S23.
- Более дорогой.
Galaxy S23 против Galaxy Z Flip 4: что выбрать
Тот факт, что Z Flip 4 стоит дороже, чем Galaxy S23, не идет ему на пользу, и большинство людей, которые просто хотят отличный телефон со всеми последними новинками от Samsung, будут довольны флагманом.
S23 также более компактен и легок. Плюс S23 имеет более новый и быстрый процессор, большую емкость аккумулятора и меньше подвижных частей, которые могут выйти из строя.
Galaxy Z Flip 4 гораздо лучше подходит для тех, кто хочет экспериментировать с форм-фактором. Тех, кто не прочь иметь худшую камеру, любят универсальность и общий дизайн телефона.
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