Samsung Galaxy S23 против Galaxy Z Flip 4: стоит ли переплачивать за складной смартфон

Если вы не являетесь ярым поклонником складных телефонов, традиционного флагмана будет достаточно. Фото: phonearena.com

Galaxy S23 и Galaxy Z Flip 4 — одни из лучших телефонов Samsung с поддержкой 5G на современном рынке. Кому лучше подходит один из смартфонов?

Об этом написал Android Police.

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Samsung Galaxy S23

Фото: thehindu.com

Цена: от 800 долларов.

Новейший смартфон от Samsung, представляющий лучшее, что компания может сегодня предложить. Процессор Snapdragon 8 Gen 2, отличная камера, класс защиты IP68 и отличный 6,1-дюймовый дисплей — все это по более низкой цене по сравнению с Z Flip 4.

Плюсы

Доступнее по цене.

Лучшая производительность, ведь работает на чипсете Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 в отличие от Snapdragon 8+ Gen 1 в Z Flip 4.

Лучшие камеры.

Минусы

Дизайн менее интересен.

Объем памяти ограничен 256 ГБ в отличие от 512 ГБ в Z Flip 4

Samsung Galaxy Z Flip 4

Фото: tomsguide.com

Цена: от 1000 долларов.

Galaxy Z Flip 4 лучше всего подходит для тех, кто экспериментирует с форм-факторами. Складной дисплей придает ему универсальность и класс, хотя настройка камеры и качество съемки не сравнятся с характеристиками S23. Он стоит дороже, что усложняет его продажу тем, кого устраивает более традиционный дизайн.

Плюсы

Великолепный складной дизайн.

Два дисплея.

Быстрая работа.

Минусы

Настройки камеры менее впечатляющи.

Аккумулятор работает не так долго — его емкость 3700 мАч против 3900 мАч у S23.

Более дорогой.

Galaxy S23 против Galaxy Z Flip 4: что выбрать

Тот факт, что Z Flip 4 стоит дороже, чем Galaxy S23, не идет ему на пользу, и большинство людей, которые просто хотят отличный телефон со всеми последними новинками от Samsung, будут довольны флагманом.

S23 также более компактен и легок. Плюс S23 имеет более новый и быстрый процессор, большую емкость аккумулятора и меньше подвижных частей, которые могут выйти из строя.

Galaxy Z Flip 4 гораздо лучше подходит для тех, кто хочет экспериментировать с форм-фактором. Тех, кто не прочь иметь худшую камеру, любят универсальность и общий дизайн телефона.

Раньше мы писали, что новую линейку смартфонов Samsung Galaxy S24 показали задолго до премьеры. Также открылись некоторые характеристики будущего смартфона Samsung Galaxy S25.