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Galaxy S24 Ultra отримає найбільші оновлення Samsung за останні роки — інсайд

18 грудня 2023 20:40
b5f6d667-b161-4609-da94-d00120c2ca00 - Антон Востренко
Galaxy S24 Ultra стане найбільш оновленим смартфоном Samsung — нові чутки
Galaxy S24 Ultra буде зручніше тримати у руці. Фото: techradar.com
b5f6d667-b161-4609-da94-d00120c2ca00 - Антон Востренко

Днями стали відомі кілька важливих деталей про майбутній смартфон Samsung Galaxy S24 Ultra. Інсайдами поділився один з користувачів мережі X (Twitter) під ніком Alvin.

За чутками, S24 Ultra отримає нову обробку фото, генеративний ШІ та вдосконалений дизайн.

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Покращена камера

На думку багатьох людей, попри одну з найкращих камер на ринку, фотографії Galaxy S23 Ultra виглядають дещо штучними через надмірну насиченість. Стверджується, що обробка камери на Galaxy S24 Ultra буде реалістичнішою, з кращою різкістю.

Штучний інтелект

Однією з головних особливостей нового флагмана стане функція штучного інтелекту. Очікується, що технології дозволить йому, зокрема перекладати повідомлення та писати електронні листи.

Дизайн

Рамки Galaxy S24 Ultra будуть виготовлені з титану. При чому одним з доступних кольорів стане титановий сірий, який матиме кращий вигляд, ніж натуральний титановий в iPhone 15 Pro.

У S24 Ultra відмовляться від вигнутого екрана попередника. Річ у тім, що вигнуті екрани зменшують ширину телефону. Отже, попри плаский дизайн, Galaxy S24 Ultra буде значно легше тримати в руці.

Інші чутки

  • Galaxy S24 Ultra працюватиме на Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 в США та Китаї. На інших ринках телефон отримає чипсет Exynos 2400.
  • Смартфон може відмовитися від 10-кратного телефото на користь камери з вищою роздільною здатністю та 5-кратним зумом.

Раніше ми писали про характеристики майбутніх смартфонів Samsung Galaxy S25 та Galaxy Z Fold 6.

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