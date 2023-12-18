Galaxy S24 Ultra станет самым обновленным смартфоном Samsung – новые слухи

Galaxy S24 Ultra получит самые большие обновления Samsung за последние годы — инсайд
На днях стали известны несколько важных деталей о будущем смартфоне Samsung Galaxy S24 Ultra. Инсайдами поделился один из пользователей сети X (Twitter) под ником Alvin.
По слухам, S24 Ultra получит новую обработку фото, генеративный ИИ и усовершенствованный дизайн.
Улучшенная камера
По мнению многих людей, несмотря на одну из самых лучших камер на рынке, фотографии Galaxy S23 Ultra выглядят несколько искусственными из-за чрезмерной насыщенности. Утверждается, что обработка камеры на Galaxy S24 Ultra будет более реалистичной, с лучшей резкостью.
Искусственный интеллект
Одной из основных особенностей нового флагмана станет функция искусственного интеллекта. Ожидается, что технологии позволит ему, в частности, переводить сообщения и писать электронные письма.
Дизайн
Рамки Galaxy S24 Ultra будут изготовлены из титана. Причем одним из доступных цветов станет титановый серый, который будет выглядеть лучше, чем натуральный титановый в iPhone 15 Pro.
В S24 Ultra откажутся от изогнутого экрана предшественника. Дело в том, что изогнутые экраны уменьшают ширину телефона. Итак, несмотря на плоский дизайн, Galaxy S24 Ultra будет гораздо легче держать в руке.
Другие слухи
- Galaxy S24 Ultra получит на Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 в США и Китае. На других рынках телефон оснастят чипсетом Exynos 2400.
- Смартфон может отказаться от 10-кратного телефото в пользу камеры с более высоким разрешением и 5-кратным зумом.
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