Galaxy S24 Ultra станет самым обновленным смартфоном Samsung – новые слухи

Galaxy S24 Ultra будет удобнее держать в руке. Фото: techradar.com

На днях стали известны несколько важных деталей о будущем смартфоне Samsung Galaxy S24 Ultra. Инсайдами поделился один из пользователей сети X (Twitter) под ником Alvin.

По слухам, S24 Ultra получит новую обработку фото, генеративный ИИ и усовершенствованный дизайн.

Читайте также:

Улучшенная камера

По мнению многих людей, несмотря на одну из самых лучших камер на рынке, фотографии Galaxy S23 Ultra выглядят несколько искусственными из-за чрезмерной насыщенности. Утверждается, что обработка камеры на Galaxy S24 Ultra будет более реалистичной, с лучшей резкостью.

Искусственный интеллект

Одной из основных особенностей нового флагмана станет функция искусственного интеллекта. Ожидается, что технологии позволит ему, в частности, переводить сообщения и писать электронные письма.

Дизайн

Рамки Galaxy S24 Ultra будут изготовлены из титана. Причем одним из доступных цветов станет титановый серый, который будет выглядеть лучше, чем натуральный титановый в iPhone 15 Pro.

В S24 Ultra откажутся от изогнутого экрана предшественника. Дело в том, что изогнутые экраны уменьшают ширину телефона. Итак, несмотря на плоский дизайн, Galaxy S24 Ultra будет гораздо легче держать в руке.

Другие слухи

Galaxy S24 Ultra получит на Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 в США и Китае. На других рынках телефон оснастят чипсетом Exynos 2400.

Смартфон может отказаться от 10-кратного телефото в пользу камеры с более высоким разрешением и 5-кратным зумом.

Ранее мы писали о характеристиках будущих смартфонов Samsung Galaxy S25 и Galaxy Z Fold 6.