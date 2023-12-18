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Galaxy S24 Ultra получит самые большие обновления Samsung за последние годы — инсайд

18 декабря 2023 20:40
b5f6d667-b161-4609-da94-d00120c2ca00 - Антон Востренко
Galaxy S24 Ultra станет самым обновленным смартфоном Samsung – новые слухи
Galaxy S24 Ultra будет удобнее держать в руке. Фото: techradar.com
b5f6d667-b161-4609-da94-d00120c2ca00 - Антон Востренко

На днях стали известны несколько важных деталей о будущем смартфоне Samsung Galaxy S24 Ultra. Инсайдами поделился один из пользователей сети X (Twitter) под ником Alvin.

По слухам, S24 Ultra получит новую обработку фото, генеративный ИИ и усовершенствованный дизайн.

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Улучшенная камера

По мнению многих людей, несмотря на одну из самых лучших камер на рынке, фотографии Galaxy S23 Ultra выглядят несколько искусственными из-за чрезмерной насыщенности. Утверждается, что обработка камеры на Galaxy S24 Ultra будет более реалистичной, с лучшей резкостью.

Искусственный интеллект

Одной из основных особенностей нового флагмана станет функция искусственного интеллекта. Ожидается, что технологии позволит ему, в частности, переводить сообщения и писать электронные письма.

Дизайн

Рамки Galaxy S24 Ultra будут изготовлены из титана. Причем одним из доступных цветов станет титановый серый, который будет выглядеть лучше, чем натуральный титановый в iPhone 15 Pro.

В S24 Ultra откажутся от изогнутого экрана предшественника. Дело в том, что изогнутые экраны уменьшают ширину телефона. Итак, несмотря на плоский дизайн, Galaxy S24 Ultra будет гораздо легче держать в руке.

Другие слухи

  • Galaxy S24 Ultra получит на Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 в США и Китае. На других рынках телефон оснастят чипсетом Exynos 2400.
  • Смартфон может отказаться от 10-кратного телефото в пользу камеры с более высоким разрешением и 5-кратным зумом.

Ранее мы писали о характеристиках будущих смартфонов Samsung Galaxy S25 и Galaxy Z Fold 6.

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