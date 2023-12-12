Google Pixel 8 Pro проти Vivo X100 Pro: що купити

Кожен зі смартфонів має свій власний набір сильних сторін. Фото: @UltraComparison-kl8lv

Google Pixel 8 Pro та Vivo X100 Pro можуть похвалитися передовими технологіями, вражаючими технічними характеристиками та унікальними функціями, які виділяють їх на переповненому ринку смартфонів. Який з телефонів підійде саме вам.

Про це написав GizmoChina.

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Vivo X100 Pro

Фото: gsmarena.com

Плюси

Більший дисплей — 6,78 проти 6,7 дюйма у Pixel 8 Pro.

Кращий чіпсет Mediatek Dimensity 9300 проти Google Tensor G3 у Pixel 8 Pro.

Більше оперативної пам'яті — 16 ГБ проти 12 ГБ у Pixel 8 Pro.

Покращене апаратне забезпечення — потрійна камера 50 + 50 + 50 МП, селфі-камера 32 МП.

Швидка зарядка 100 Вт та швидка бездротова зарядка 50 Вт проти швидкої зарядки 30 Вт та швидкої бездротової зарядки 23 Вт у Pixel 8 Pro.

Більший акумулятор до 5400 мАг проти 5050 мАг у Pixel 8 Pro.

Мінуси

Товстіший та важчий — 164.1 x 75.3 x 8.9 мм та 221 г проти 162,6 x 76,5 x 8,8 мм та 213 г у Pixel 8 Pro.

Google Pixel 8 Pro

Фото: gsmarena.com

Плюси

Оригінальний дизайн.

Підтримка Google.

Підтримка eSIM.

Підтримка UWB (ультраширокий діапазон зв'язку).

Налаштування потрійної системи камер 50 + 48 + 48 МП, селфі-камера 10,5 МП.

Мінуси

Повільна зарядка.

Google Pixel 8 Pro проти Vivo X100 Pro: який обрати

Google Pixel 8 Pro коштує від 800 доларів, а Vivo X100 Pro — від 700 доларів у Китаї, але ще не вийшов на світовий ринок.

Pixel 8 Pro виділяється своєю програмною інтеграцією, можливостями камери та загальним користувацьким досвідом.

Vivo X100 Pro перевершує Pixel 8 Pro за часом автономної роботи, швидкістю зарядки та розміром дисплея.

Вибір між смартфонами залежатиме від індивідуальних уподобань та пріоритетів, будь то програмне забезпечення, якість камери або продуктивність акумулятора.

Раніше ми порівняли смартфони Xiaomi 14 Pro з Vivo X100 Pro та Samsung Galaxy S23 Ultra з Google Pixel 8 Pro.