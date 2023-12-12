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Google Pixel 8 Pro против Vivo X100 Pro — что купить

12 декабря 2023 19:44
b5f6d667-b161-4609-da94-d00120c2ca00 - Антон Востренко
Google Pixel 8 Pro против Vivo X100 Pro: что купить
У каждого из смартфонов есть свой собственный набор сильных сторон. Фото: @UltraComparison-kl8lv
b5f6d667-b161-4609-da94-d00120c2ca00 - Антон Востренко

Google Pixel 8 Pro и Vivo X100 Pro могут похвастаться передовыми технологиями, поразительными техническими характеристиками и уникальными функциями, выделяющими их на переполненном рынке смартфонов. Какой из телефонов подойдет вам.

Об этом написал GizmoChina.

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Vivo X100 Pro

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Фото: gsmarena.com

Плюсы

  • Больший дисплей — 6,78 против 6,7 дюйма у Pixel 8 Pro.
  • Лучший чипсет — Mediatek Dimensity 9300 против Google Tensor G3 у Pixel 8 Pro.
  • Больше оперативной памяти — 16 ГБ против 12 ГБ у Pixel 8 Pro.
  • Улучшенное аппаратное обеспечение — тройная камера 50+50+50 МП, селфи-камера 32 МП.
  • Быстрая зарядка 100 Вт и быстрая беспроводная зарядка 50 Вт против быстрой зарядки 30 Вт и быстрой зарядки 23 Вт у Pixel 8 Pro.
  • Больший аккумулятор до 5400 мАч против 5050 мАч у Pixel 8 Pro.

Минусы

  • Более толстый и тяжелый — 164.1 x 75.3 x 8.9 мм и 221 г против 162,6 x 76,5 x 8,8 мм и 213 г у Pixel 8 Pro.

Google Pixel 8 Pro

Фото: gsmarena.com

Плюсы

  • Оригинальный дизайн.
  • Поддержка Google.
  • Поддержка eSIM.
  • Поддержка UWB (ультраширокий диапазон связи).
  • Настройка тройной системы камер — 50+48+48 МП, селфи-камера 10,5 МП.

Минусы

  • Медленная зарядка.

Google Pixel 8 Pro против Vivo X100 Pro: какой выбрать

  • Google Pixel 8 Pro стоит от 800 долларов, а Vivo X100 Pro — от 700 долларов в Китае, но еще не вышел на мировой рынок.
  • Pixel 8 Pro выделяется своей программной интеграцией, возможностями камеры и общим пользовательским опытом.
  • Vivo X100 Pro превосходит Pixel 8 Pro по времени автономной работы, скорости зарядки и размеру дисплея.

Выбор между смартфонами зависит от индивидуальных предпочтений и приоритетов, будь то программное обеспечение, качество камеры или производительность аккумулятора.

Ранее мы сравнили смартфоны Xiaomi 14 Pro с Vivo X100 Pro и Samsung Galaxy S23 Ultra с Google Pixel 8 Pro.

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