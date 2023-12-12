Google Pixel 8 Pro против Vivo X100 Pro: что купить

У каждого из смартфонов есть свой собственный набор сильных сторон. Фото: @UltraComparison-kl8lv

Google Pixel 8 Pro и Vivo X100 Pro могут похвастаться передовыми технологиями, поразительными техническими характеристиками и уникальными функциями, выделяющими их на переполненном рынке смартфонов. Какой из телефонов подойдет вам.

Об этом написал GizmoChina.

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Vivo X100 Pro

Фото: gsmarena.com

Плюсы

Больший дисплей — 6,78 против 6,7 дюйма у Pixel 8 Pro.

Лучший чипсет — Mediatek Dimensity 9300 против Google Tensor G3 у Pixel 8 Pro.

Больше оперативной памяти — 16 ГБ против 12 ГБ у Pixel 8 Pro.

Улучшенное аппаратное обеспечение — тройная камера 50+50+50 МП, селфи-камера 32 МП.

Быстрая зарядка 100 Вт и быстрая беспроводная зарядка 50 Вт против быстрой зарядки 30 Вт и быстрой зарядки 23 Вт у Pixel 8 Pro.

Больший аккумулятор до 5400 мАч против 5050 мАч у Pixel 8 Pro.

Минусы

Более толстый и тяжелый — 164.1 x 75.3 x 8.9 мм и 221 г против 162,6 x 76,5 x 8,8 мм и 213 г у Pixel 8 Pro.

Google Pixel 8 Pro

Фото: gsmarena.com

Плюсы

Оригинальный дизайн.

Поддержка Google.

Поддержка eSIM.

Поддержка UWB (ультраширокий диапазон связи).

Настройка тройной системы камер — 50+48+48 МП, селфи-камера 10,5 МП.

Минусы

Медленная зарядка.

Google Pixel 8 Pro против Vivo X100 Pro: какой выбрать

Google Pixel 8 Pro стоит от 800 долларов, а Vivo X100 Pro — от 700 долларов в Китае, но еще не вышел на мировой рынок.

Pixel 8 Pro выделяется своей программной интеграцией, возможностями камеры и общим пользовательским опытом.

Vivo X100 Pro превосходит Pixel 8 Pro по времени автономной работы, скорости зарядки и размеру дисплея.

Выбор между смартфонами зависит от индивидуальных предпочтений и приоритетов, будь то программное обеспечение, качество камеры или производительность аккумулятора.

Ранее мы сравнили смартфоны Xiaomi 14 Pro с Vivo X100 Pro и Samsung Galaxy S23 Ultra с Google Pixel 8 Pro.