Google запускає оновлення для Chrome — які зміни очікувати українцям

Google Chrome. Фото: Pexels

Компанія Google запускає оновлення свого безплатного браузера Chrome. Фахівці удосконалили систему безпеки, дозволи на обробку персональних даних та заощадження пам'яті.

Про це повідомляє TechCrunch.

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Перевірка безпеки

Найголовнішим оновленням для Chrome стала проактивна перевірка безпеки. Chrome Safety Check працюватиме на комп'ютері у фоновому режимі, щоб забезпечити безпеку вебпереглядів користувачів. Система надсилатиме сповіщення коли виявить, що пароль у браузері зламано. Крім того, повідомлення надходитимуть, якщо розширення є зловмисним програмним забезпеченням.

Налаштування безпеки. Фото: Google

Скасування дозволів

Відповідно нова система безпека буде скасовувати раніше надані дозволи користувача. Це буде діяти на сайти, які давно не використовувалися. Вони не зможуть зберігати дані людини про місцеперебування.

"Коли сайт, з яким ви мало працюєте, надсилатиме багато сповіщень, перевірка безпеки запитає, чи хочете ви їх вимкнути", — додали в Google.

Переміщення вкладок. Фото: Google

Заощадження пам'яті

Відтепер у Chrome буде працювати механізм заощадження пам'яті. Якщо навести курсор на вкладку, то одразу ж буде видно всю інформацію про неї та, зокрема, обсяг пам'яті.

"Можна вказати, які саме сайти не повинні переходити у режим сну", — додали у компанії.

Для користувачів буде можливість зберігати групи вкладок і потім синхронізувати їх з іншими пристроями. Це зроблено для того аби людина могла продовжити роботу з того місця, де зупинилася, але на іншому пристрої.

Пам'ять браузера. Фото: Google

Нагадаємо, пошуковик Google почав видаляти облікові записи користувачів, які не були активні два роки й більше. Також буде видалено всю завантажену інформацію на YouTube, "Google Фото" та "Google Диск".

Раніше ми писали, що американський веббраузер Google Chrome завжди відрізнявся великими апетитами до системи, у зв'язку з чим сильно навантажує батарею ноутбука та смартфона, а також іноді гальмує й персональний комп'ютер. Нова функція браузера дозволить дізнатися, скільки пам'яті затрачує кожна вкладка.