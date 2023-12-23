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Google запускает обновление для Chrome — какие изменения ожидать украинцам

23 декабря 2023 14:02
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
Google запускает обновление для Chrome — какие изменения ожидать украинцам
Google Chrome. Фото: Pexels
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Google запускает обновление своего бесплатного браузера Chrome. Специалисты усовершенствовали систему безопасности, разрешения на обработку персональных данных и сбережения памяти.

Об этом сообщает TechCrunch.

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Проверка безопасности

Главным обновлением для Chrome стала проактивная проверка безопасности. Chrome Safety Check будет работать на компьютере в фоновом режиме, чтобы обеспечить безопасность просмотра пользователей. Система будет отправлять уведомления, когда обнаружит, что пароль в браузере взломан. Кроме того, сообщения будут поступать, если расширение является вредоносным программным обеспечением.

Настройка безопасности
Настройка безопасности. Фото: Google

Отмена разрешений

Соответственно новая система безопасности будет отменять ранее предоставленные разрешения пользователя. Это будет действовать на давно неиспользовавшиеся сайты. Они не смогут хранить данные человека о местонахождении.

"Когда сайт, с которым вы мало работаете, будет посылать много уведомлений, проверка безопасности спросит, хотите ли вы их отключить", — добавили в Google.

Перемещение вкладок
Перемещение вкладок. Фото: Google

Экономия памяти

Теперь в Chrome будет работать механизм сбережения памяти. Если навести курсор на вкладку, то сразу же будет видна вся информация о ней и, в частности, объем памяти.

"Можно указать, какие именно сайты не должны переходить в режим сна", — добавили в компании.

Для пользователей будет возможность сохранять группы вкладок и затем синхронизировать их с другими устройствами. Это сделано для того, чтобы человек мог продолжить работу с того места, где остановился, но на другом устройстве.

Память браузера
Память браузера. Фото: Google

Напомним, поисковик Google начал удалять аккаунты пользователей, которые не были активны два года и больше. Также будет удалена вся загруженная информация на YouTube, "Google Фото" и "Google Диск".

Ранее мы писали, что американский веб-браузер Google Chrome всегда отличался большими аппетитами к системе, в связи с чем сильно нагружает батарею ноутбука и смартфона, а иногда тормозит и персональный компьютер. Новая функция обозревателя позволит узнать, сколько памяти затрачивает каждая вкладка.

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