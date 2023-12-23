Google запускает обновление для Chrome — какие изменения ожидать украинцам
Google запускает обновление своего бесплатного браузера Chrome. Специалисты усовершенствовали систему безопасности, разрешения на обработку персональных данных и сбережения памяти.
Об этом сообщает TechCrunch.
Проверка безопасности
Главным обновлением для Chrome стала проактивная проверка безопасности. Chrome Safety Check будет работать на компьютере в фоновом режиме, чтобы обеспечить безопасность просмотра пользователей. Система будет отправлять уведомления, когда обнаружит, что пароль в браузере взломан. Кроме того, сообщения будут поступать, если расширение является вредоносным программным обеспечением.
Отмена разрешений
Соответственно новая система безопасности будет отменять ранее предоставленные разрешения пользователя. Это будет действовать на давно неиспользовавшиеся сайты. Они не смогут хранить данные человека о местонахождении.
"Когда сайт, с которым вы мало работаете, будет посылать много уведомлений, проверка безопасности спросит, хотите ли вы их отключить", — добавили в Google.
Экономия памяти
Теперь в Chrome будет работать механизм сбережения памяти. Если навести курсор на вкладку, то сразу же будет видна вся информация о ней и, в частности, объем памяти.
"Можно указать, какие именно сайты не должны переходить в режим сна", — добавили в компании.
Для пользователей будет возможность сохранять группы вкладок и затем синхронизировать их с другими устройствами. Это сделано для того, чтобы человек мог продолжить работу с того места, где остановился, но на другом устройстве.
Напомним, поисковик Google начал удалять аккаунты пользователей, которые не были активны два года и больше. Также будет удалена вся загруженная информация на YouTube, "Google Фото" и "Google Диск".
Ранее мы писали, что американский веб-браузер Google Chrome всегда отличался большими аппетитами к системе, в связи с чем сильно нагружает батарею ноутбука и смартфона, а иногда тормозит и персональный компьютер. Новая функция обозревателя позволит узнать, сколько памяти затрачивает каждая вкладка.
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