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iPhone 16 — інсайдери розповіли, яка нова корисна функція з'явиться в телефоні

11 грудня 2023 14:45
b5f6d667-b161-4609-da94-d00120c2ca00 - Антон Востренко
iPhone 16: інсайдери розповіли, яка нова корисна функція з'явиться у телефоні
Apple готує найбільш просунуту систему мікрофонів для своєї 16 лінійки смартфонів. Фото: phonearena.com
b5f6d667-b161-4609-da94-d00120c2ca00 - Антон Востренко

Відомий аналітик Мін-Чі Куо повідомив, що Apple планує суттєво оновити мікрофон iPhone 16, щоб покращити роботу нового голосового асистента Siri зі штучним інтелектом. Адже амбіції компанії у сфері генеративного ШІ та інтеграція великих мовних моделей (LLM) до персонального помічника значною мірою залежатимуть від якості обробки голосового введення.

Про це повідомив MacRumors.

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У своєму останньому пості на Medium Куо пише: "Посилення апаратних і програмних функцій та специфікацій Siri є ключем до просування контенту, створеного штучним інтелектом".

Що планує Apple

Компанія готує суттєве оновлення мікрофона для iPhone 16, причому ключовою специфікацією є вдосконалений відсів людського голосу від сторонніх шумів, що значно покращить роботу Siri. Новий мікрофон також матиме кращу водонепроникність.

Apple планує зробити нові функції Siri ключовим фактором продажу iPhone 16. Робота Siri на основі LLM очікуються в iOS 18. У звіті Куо зазначається, що Apple реорганізувала свою команду розробників Siri в третьому кварталі цього року, щоб інтегрувати генеративний ШІ та LLM.

Також прогнози Куо додають ваги чуткам про те, що нові функції штучного інтелекту на пристрої можуть залишитися ексклюзивними для моделей iPhone 16.

Чи подорожчає iPhone 16

AAC і Goertek є постачальниками мікрофонів для iPhone 16. Згідно з повідомленням Куо, вартість мікрофонів для кожного з iPhone 16 буде щонайменше на 100-150% вищою, ніж для iPhone 15. Ймовірно, це зробить ціну нової лінійки смартфонів вищою.

Раніше ми писали, що iPhone 16 отримає кнопку дії в усіх моделях лінійки. Також повідомляли, що Apple не надсилатиме оновлення для популярної моделі iPhone.

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