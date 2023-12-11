iPhone 16: инсайдеры рассказали, какая новая полезная функция появится в телефоне

Apple готовит самую продвинутую систему микрофонов для своей 16 линейки смартфонов. Фото: phonearena.com

Известный аналитик Мин-Чи Куо сообщил, что Apple планирует существенно обновить микрофон iPhone 16, чтобы улучшить работу нового голосового ассистента Siri с искусственным интеллектом. Ведь амбиции компании в сфере генеративного ИИ и интеграция больших языковых моделей (LLM) в ассистента будут в значительной степени зависеть от качества обработки голосового ввода.

Об этом сообщил MacRumors.

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В своем последнем посту на Medium Куо пишет: "Усиление аппаратных и программных функций и спецификаций Siri является ключом к продвижению контента, созданного искусственным интеллектом".

Что планирует Apple

Компания готовит существенное обновление микрофона для iPhone 16, причем ключевой спецификацией является усовершенствованный отсев человеческого голоса от посторонних шумов, что значительно улучшит работу Siri. Новый микрофон также будет иметь лучшую водонепроницаемость.

Apple планирует сделать новые функции Siri ключевым фактором продаж iPhone 16. Работа Siri на основе LLM ожидается в iOS 18. В отчете Куо отмечается, что Apple реорганизовала свою команду разработчиков Siri в третьем квартале этого года, чтобы интегрировать генеративный ИИ и LLM.

Также прогнозы Куо прибавляют вес слухам о том, что новые функции искусственного интеллекта на устройстве могут остаться эксклюзивными для моделей iPhone 16.

Подорожает ли iPhone 16

AAC и Goertek являются поставщиками микрофонов для iPhone 16. Согласно сообщению Куо, стоимость микрофонов для каждого из iPhone 16 будет, по меньшей мере, на 100-150% выше, чем для iPhone 15. Вероятно, это сделает цену новой линейки смартфонов выше.

Ранее мы писали, что iPhone 16 получит кнопку действия во всех моделях линейки. Также сообщалось, что Apple не будет обновлять популярную модель iPhone.