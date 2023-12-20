Хакери атакували Росводоканал — що вдалося зробити
Хакери Blackjack провернули потужну кібероперацію проти Росії. Вона була спрямована на повне знищення IT-інфраструктури ГК "Росводоканал".
Про це повідомляє KibOrg.
Хакерська атака на Росводоканал
Зазначається, що внаслідок кібератаки вдалося отримати доступ та зашифрувати понад 6 тис. персональних комп'ютерів співробітників компанії.
Також хакерами було видалено понад 65 віртуальних машин на доменному гіпервізорі з об’ємом понад 50 ТБ даних, на яких розміщувались внутрішній документообіг, корпоративна пошта, сервіси кіберзахисту, резервні копії даних тощо.
Як відомо, ГК "Росводоканал" — це найбільший російський приватний оператор у сфері водопостачання та водовідведення, що забезпечує доступ до чистої води для 7 млн користувачів у містах присутності.
Нагадаємо, що у Головному управлінні розвідки заявили, що нещодавня кібератака російських хакерів на "Київстар, вдарила й по самому контингенту ЗС РФ в Україні. Це трапилося через те, що ворожі військовики змогли отримати SIM-картки українського оператора.
Крім того, кіберпідрозділи української розвідки здійснили успішну кібератаку на податкову систему Росії. Їм вдалося проникнути до ключових центральних серверів і знищити усю базу даних та резервні копії.
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