Хакери атакували Росводоканал — що вдалося зробити

Хакер. Ілюстративне фото: Shutterstock

Хакери Blackjack провернули потужну кібероперацію проти Росії. Вона була спрямована на повне знищення IT-інфраструктури ГК "Росводоканал".

Про це повідомляє KibOrg.

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Хакерська атака на Росводоканал

Зазначається, що внаслідок кібератаки вдалося отримати доступ та зашифрувати понад 6 тис. персональних комп'ютерів співробітників компанії.

Хакерська атака на Росводоканал. Фото: Blackjack

Також хакерами було видалено понад 65 віртуальних машин на доменному гіпервізорі з об’ємом понад 50 ТБ даних, на яких розміщувались внутрішній документообіг, корпоративна пошта, сервіси кіберзахисту, резервні копії даних тощо.

Видалені хакерами дані Росводоканалу. Фото: Blackjack

Як відомо, ГК "Росводоканал" — це найбільший російський приватний оператор у сфері водопостачання та водовідведення, що забезпечує доступ до чистої води для 7 млн користувачів у містах присутності.

Скриншот допису KibOrg

Нагадаємо, що у Головному управлінні розвідки заявили, що нещодавня кібератака російських хакерів на "Київстар, вдарила й по самому контингенту ЗС РФ в Україні. Це трапилося через те, що ворожі військовики змогли отримати SIM-картки українського оператора.

Крім того, кіберпідрозділи української розвідки здійснили успішну кібератаку на податкову систему Росії. Їм вдалося проникнути до ключових центральних серверів і знищити усю базу даних та резервні копії.