Хакеры атаковали Росводоканал — что удалось сделать

Хакер. Иллюстративное фото: Shutterstock

Хакеры Blackjack провернули мощную кибероперацию против России. Она была ориентирована на полное ликвидирование IT-инфраструктуры ГК "Росводоканал".

Об этом сообщает KibOrg.

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Хакерская атака на Росводоканал

В результате кибератаки удалось получить доступ и зашифровать более 6 тыс. персональных компьютеров сотрудников компании.

Хакерская атака на Росводоканал. Фото: Blackjack

Также хакерами было удалено более 65 виртуальных машин на доменном гипервизоре с объемом более 50 ТБ данных, на которых размещались внутренний документооборот, корпоративная почта, сервисы киберзащиты, резервные копии данных и т.п.

Удалены хакерами данные Росводоканала. Фото: Blackjack

Как известно, ГК "Росводоканал" — это крупнейший российский частный оператор в сфере водоснабжения и водоотведения, обеспечивающий доступ к чистой воде для 7 млн пользователей в городах присутствия.

Скриншот поста KibOrg

Напомним, что в Главном управлении разведки заявили, что недавняя кибератака российских хакеров на "Киевстар" ударила и по самому контингенту ВС РФ в Украине. Это случилось из-за того, что вражеские военные смогли получить SIM-карты украинского оператора.

Кроме того, киберподразделения украинской разведки осуществили успешную кибератаку на налоговую систему России. Им удалось проникнуть в ключевые центральные серверы и уничтожить всю базу данных и резервные копии.