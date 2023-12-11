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Лайфхак — лише одна кнопка збільшить роботу смартфона на пів години

11 грудня 2023 17:10
b5f6d667-b161-4609-da94-d00120c2ca00 - Антон Востренко
Лайфхак: лише одна кнопка збільшить роботу смартфона на пів години
Для економії енергії телефону варто вимкнути сортувальника повідомлень. Фото: medium.com
b5f6d667-b161-4609-da94-d00120c2ca00 - Антон Востренко

Щоб збільшити час автономної роботи смартфона Android, не обов'язково вимикати Wi-Fi або Bluetooth. Достатньо позбавитися лише однієї не дуже корисної функції.

Про це написав УНІАН.

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Експерти радять вимкнути "Адаптивні оповіщення" (Android Adaptive Notifications). Ця функція самостійно аналізує важливість вхідних Push-повідомлень та встановлює їм пріоритет для подальшої видачі.

Вона працює у фоновому режимі, але, по-перше, функція може пропустити важливі сповіщення із месенджерів або банківських додатків, якщо вважатиме їх не вартими уваги. По-друге, цей сервіс вимагає додаткової енергії батареї.

Як вимкнути Adaptive Notifications

  • Перейдіть в смартфоні в "Налаштування" і в рядку пошуку введіть слово "Оповіщення".
  • Вимкніть пункт Android Adaptive Notifications, перевівши перемикач в неактивний стан.

Тепер сповіщення надходитимуть у звичайному режимі, без сортування системою. Це гарантуєте додаткові пів години заряду акумулятора.

Раніше експерти пояснили, чи варто вночі вимикати Wi-Fi на смартфоні. Також ми писали, що більшість заряджають смартфон неправильно та псують його.

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