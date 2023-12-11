Лайфхак: только одна кнопка увеличит работу смартфона на пол часа

Для экономии энергии телефона следует отключить сортировщик сообщений. Фото: medium.com

Чтобы увеличить время автономной работы смартфона Android, не обязательно отключать Wi-Fi или Bluetooth. Достаточно избавиться только от одной не самой полезной функции.

Об этом написал УНИАН.

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Эксперты советуют отключить "Адаптивные оповещения" (Android Adaptive Notifications). Эта функция самостоятельно анализирует важность входящих Push-сообщений и устанавливает приоритет для дальнейшей выдачи.

Она работает в фоновом режиме, но, во-первых, функция может пропустить важные уведомления из мессенджеров или банковских приложений, если сочтет их недостойными внимания. Во-вторых, данный сервис требует дополнительной энергии батареи.

Как отключить Adaptive Notifications

Перейдите в смартфоне в "Настройки" и в строке поиска введите слово "Уведомление".

Выключите Android Adaptive Notifications, переведя переключатель в неактивное состояние.

Теперь оповещения будут поступать в обычном режиме, без сортировки системой. Это гарантирует дополнительные полчаса заряда аккумулятора.

Ранее эксперты объяснили, следует ли ночью выключать Wi-Fi на смартфоне. Также мы писали, что большинство заряжают смартфон неправильно и портят его.