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Лайфхак — только одна кнопка увеличит работу смартфона на полчаса

11 декабря 2023 17:10
b5f6d667-b161-4609-da94-d00120c2ca00 - Антон Востренко
Лайфхак: только одна кнопка увеличит работу смартфона на пол часа
Для экономии энергии телефона следует отключить сортировщик сообщений. Фото: medium.com
b5f6d667-b161-4609-da94-d00120c2ca00 - Антон Востренко

Чтобы увеличить время автономной работы смартфона Android, не обязательно отключать Wi-Fi или Bluetooth. Достаточно избавиться только от одной не самой полезной функции.

Об этом написал УНИАН.

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Эксперты советуют отключить "Адаптивные оповещения" (Android Adaptive Notifications). Эта функция самостоятельно анализирует важность входящих Push-сообщений и устанавливает приоритет для дальнейшей выдачи.

Она работает в фоновом режиме, но, во-первых, функция может пропустить важные уведомления из мессенджеров или банковских приложений, если сочтет их недостойными внимания. Во-вторых, данный сервис требует дополнительной энергии батареи.

Как отключить Adaptive Notifications

  • Перейдите в смартфоне в "Настройки" и в строке поиска введите слово "Уведомление".
  • Выключите Android Adaptive Notifications, переведя переключатель в неактивное состояние.

Теперь оповещения будут поступать в обычном режиме, без сортировки системой. Это гарантирует дополнительные полчаса заряда аккумулятора.

Ранее эксперты объяснили, следует ли ночью выключать Wi-Fi на смартфоне. Также мы писали, что большинство заряжают смартфон неправильно и портят его.

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