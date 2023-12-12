Міф про зарядку смартфона вночі: чого потрібно остерігатися насправді

Сучасні смартфони мають вбудований захист від перезаряду. Фото: ek.ua

Вважається, що під час зарядки смартфона вночі батареї пристрою загрожує швидке зношення через перезаряд. Що насправді загрожує телефону вночі.

Про це написав ITechua.

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Чи скорочується вночі термін служби батареї

Заряджати смартфон вночі зручно. Поки ви спите, пристрій спокійно заряджається, адже ним, як правило, не користуються в цей час.

Втім, вважається, що такий спосіб призводить до передчасного зносу акумулятора. Начебто, як тільки заряд досягає 100%, смартфон потрібно від'єднувати від мережі, бо продовження живлення починає пригнічувати батарею.

Експерти вважають це хибною думкою, позаяк сучасні смартфони мають вбудований захист від перезаряду. Тобто зарядний пристрій автоматично вимикається, коли акумулятор повністю заряджений.

Які ризики існують для смартфона вночі

Під час зарядки акумулятор виділяє тепло. Якщо смартфон лежить під подушкою, біля батареї опалення або в іншому не провітрюваному теплому місці, йому загрожує перегрів. А це може скоротити термін служби батареї або навіть фатально пошкодити її.

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