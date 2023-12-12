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Миф о зарядке смартфона ночью — чего нужно опасаться на самом деле

12 декабря 2023 20:45
b5f6d667-b161-4609-da94-d00120c2ca00 - Антон Востренко
Миф о зарядке смартфона ночью: чего нужно опасаться на самом деле
Современные смартфоны имеют встроенную защиту от перезаряда. Фото: ek.ua
b5f6d667-b161-4609-da94-d00120c2ca00 - Антон Востренко

Считается, что при зарядке смартфона ночью батарее устройства грозит быстрый износ из-за перезаряда. Что действительно угрожает телефону ночью?

Об этом написал ITechua.

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Сокращается ли ночью срок службы батареи

Заряжать смартфон ночью удобно. Пока вы спите, устройство спокойно подзаряжается, ведь им, как правило, не пользуются в это время.

Впрочем, считается, что такой способ приводит к преждевременному износу аккумулятора. Вроде как только заряд достигает 100%, смартфон нужно отсоединять от сети, потому что продолжение питания начинает угнетать батарею.

Эксперты считают это заблуждением, поскольку современные смартфоны имеют встроенную защиту от перезаряда. То есть зарядное устройство автоматически выключается, когда аккумулятор полностью заряжен.

Какие риски существуют для смартфона ночью

При зарядке аккумулятор выделяет тепло. Если смартфон лежит под подушкой, у батареи отопления или в другом непроветриваемом теплом месте, ему грозит перегрев. А это может сократить срок службы батареи или даже фатально повредить ее.

Ранее назвали условия, при которых смартфон будет служить долго. Также мы сообщали, как ускорить работу смартфона нажатием одной кнопки.

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