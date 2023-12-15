Неоригінальна зарядка для смартфона: міф про небезпеку

Міфи про неоригінальну зарядку для смартфона — чи можна користуватися
Усі виробники смартфонів радять використовувати лише оригінальний зарядний пристрій, мовляв, в іншому випадку можна пошкодити телефон. Низка фахівців вважають таке твердження не більш ніж маркетинговими хитрощами.
Про це написав ITechua.
Якісні неоригінальні зарядки не становлять небезпеки для смартфона. Як і оригінальні, вони можуть бути виготовлені з високоякісних матеріалів та відповідати високим стандартам. Отже, важливо вибрати неоригінальний зарядний пристрій від надійного відомого виробника.
На що слід звернути увагу при виборі зарядного пристрою
- Потужність заряджання має бути не меншою, ніж в оригінальному зарядному пристрої.
- Профіль зарядки повинен збігатися з профілем заряджання смартфона.
- Зарядка має бути виготовлена з якісних матеріалів та мати міцний корпус.
Чи можна досягти максимальної швидкості зарядки з неоригінальним пристроєм
Виробники смартфонів часто використовують додаткові контакти на оригінальному зарядному пристрої, що дозволяє їм досягти максимальної швидкості зарядки. Але навіть з неоригінальним девайсом смартфон заряджається досить швидко.
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