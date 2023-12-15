Неоригінальна зарядка для смартфона: міф про небезпеку

Зарядний пристрій має бути насамперед якісним, його оригінальність — не обов'язкова. Фото: androidauthority.com

Усі виробники смартфонів радять використовувати лише оригінальний зарядний пристрій, мовляв, в іншому випадку можна пошкодити телефон. Низка фахівців вважають таке твердження не більш ніж маркетинговими хитрощами.

Про це написав ITechua.

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Якісні неоригінальні зарядки не становлять небезпеки для смартфона. Як і оригінальні, вони можуть бути виготовлені з високоякісних матеріалів та відповідати високим стандартам. Отже, важливо вибрати неоригінальний зарядний пристрій від надійного відомого виробника.

На що слід звернути увагу при виборі зарядного пристрою

Потужність заряджання має бути не меншою, ніж в оригінальному зарядному пристрої.

Профіль зарядки повинен збігатися з профілем заряджання смартфона.

Зарядка має бути виготовлена з якісних матеріалів та мати міцний корпус.

Чи можна досягти максимальної швидкості зарядки з неоригінальним пристроєм

Виробники смартфонів часто використовують додаткові контакти на оригінальному зарядному пристрої, що дозволяє їм досягти максимальної швидкості зарядки. Але навіть з неоригінальним девайсом смартфон заряджається досить швидко.

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