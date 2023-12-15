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Міфи про неоригінальну зарядку для смартфона — чи можна користуватися

15 грудня 2023 19:55
b5f6d667-b161-4609-da94-d00120c2ca00 - Антон Востренко
Неоригінальна зарядка для смартфона: міф про небезпеку
Зарядний пристрій має бути насамперед якісним, його оригінальність — не обов'язкова. Фото: androidauthority.com
b5f6d667-b161-4609-da94-d00120c2ca00 - Антон Востренко

Усі виробники смартфонів радять використовувати лише оригінальний зарядний пристрій, мовляв, в іншому випадку можна пошкодити телефон. Низка фахівців вважають таке твердження не більш ніж маркетинговими хитрощами.

Про це написав ITechua.

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Якісні неоригінальні зарядки не становлять небезпеки для смартфона. Як і оригінальні, вони можуть бути виготовлені з високоякісних матеріалів та відповідати високим стандартам. Отже, важливо вибрати неоригінальний зарядний пристрій від надійного відомого виробника.

На що слід звернути увагу при виборі зарядного пристрою

  • Потужність заряджання має бути не меншою, ніж в оригінальному зарядному пристрої.
  • Профіль зарядки повинен збігатися з профілем заряджання смартфона.
  • Зарядка має бути виготовлена з якісних матеріалів та мати міцний корпус.

Чи можна досягти максимальної швидкості зарядки з неоригінальним пристроєм

Виробники смартфонів часто використовують додаткові контакти на оригінальному зарядному пристрої, що дозволяє їм досягти максимальної швидкості зарядки. Але навіть з неоригінальним девайсом смартфон заряджається досить швидко.

Раніше експерт пояснив, як неправильна зарядка може повпливати на iPhone 15. Також ми представляли ТОП-10 зарядок для ноутбуків та смартфонів з підтримкою USB-C у 2023 році.

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