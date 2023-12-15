Неоригинальная зарядка для смартфона: миф об опасности

Мифы о неоригинальной зарядке для смартфона — можно ли пользоваться
Все производители смартфонов советуют использовать только оригинальное зарядное устройство, мол, в противном случае можно повредить телефон. Ряд специалистов считают такое утверждение не более чем маркетинговыми уловками.
Об этом написал ITechua.
Качественные неоригинальные зарядки не представляют опасности для смартфона. Как и оригинальные, они могут быть изготовлены из высококачественных материалов и соответствовать высоким стандартам. Следовательно, важно выбрать неоригинальное зарядное устройство от надежного известного производителя.
На что следует обратить внимание при выборе зарядного устройства
- Мощность зарядки должна быть не меньше, чем в оригинальном зарядном устройстве.
- Профиль зарядки должен совпадать с профилем зарядки смартфона.
- Зарядка должна быть изготовлена из качественных материалов и иметь крепкий корпус.
Можно ли достичь максимальной скорости зарядки с неоригинальным устройством
Производители смартфонов часто используют дополнительные контакты на оригинальном зарядном устройстве, что позволяет им добиться максимальной скорости зарядки. Но даже с неоригинальным девайсом смартфон заряжается достаточно быстро.
Ранее эксперт объяснил, как неправильная зарядка может отразиться на iPhone 15. Также мы представляли ТОП-10 зарядок для ноутбуков и смартфонов с поддержкой USB-C в 2023 году.
Читайте Новини.LIVE!