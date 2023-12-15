Неоригинальная зарядка для смартфона: миф об опасности

Зарядное устройство должно быть, прежде всего, качественным, его оригинальность — не обязательна. Фото: androidauthority.com

Все производители смартфонов советуют использовать только оригинальное зарядное устройство, мол, в противном случае можно повредить телефон. Ряд специалистов считают такое утверждение не более чем маркетинговыми уловками.

Об этом написал ITechua.

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Качественные неоригинальные зарядки не представляют опасности для смартфона. Как и оригинальные, они могут быть изготовлены из высококачественных материалов и соответствовать высоким стандартам. Следовательно, важно выбрать неоригинальное зарядное устройство от надежного известного производителя.

На что следует обратить внимание при выборе зарядного устройства

Мощность зарядки должна быть не меньше, чем в оригинальном зарядном устройстве.

Профиль зарядки должен совпадать с профилем зарядки смартфона.

Зарядка должна быть изготовлена из качественных материалов и иметь крепкий корпус.

Можно ли достичь максимальной скорости зарядки с неоригинальным устройством

Производители смартфонов часто используют дополнительные контакты на оригинальном зарядном устройстве, что позволяет им добиться максимальной скорости зарядки. Но даже с неоригинальным девайсом смартфон заряжается достаточно быстро.

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