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Мифы о неоригинальной зарядке для смартфона — можно ли пользоваться

15 декабря 2023 19:55
b5f6d667-b161-4609-da94-d00120c2ca00 - Антон Востренко
Неоригинальная зарядка для смартфона: миф об опасности
Зарядное устройство должно быть, прежде всего, качественным, его оригинальность — не обязательна. Фото: androidauthority.com
b5f6d667-b161-4609-da94-d00120c2ca00 - Антон Востренко

Все производители смартфонов советуют использовать только оригинальное зарядное устройство, мол, в противном случае можно повредить телефон. Ряд специалистов считают такое утверждение не более чем маркетинговыми уловками.

Об этом написал ITechua.

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Качественные неоригинальные зарядки не представляют опасности для смартфона. Как и оригинальные, они могут быть изготовлены из высококачественных материалов и соответствовать высоким стандартам. Следовательно, важно выбрать неоригинальное зарядное устройство от надежного известного производителя.

На что следует обратить внимание при выборе зарядного устройства

  • Мощность зарядки должна быть не меньше, чем в оригинальном зарядном устройстве.
  • Профиль зарядки должен совпадать с профилем зарядки смартфона.
  • Зарядка должна быть изготовлена из качественных материалов и иметь крепкий корпус.

Можно ли достичь максимальной скорости зарядки с неоригинальным устройством

Производители смартфонов часто используют дополнительные контакты на оригинальном зарядном устройстве, что позволяет им добиться максимальной скорости зарядки. Но даже с неоригинальным девайсом смартфон заряжается достаточно быстро.

Ранее эксперт объяснил, как неправильная зарядка может отразиться на iPhone 15. Также мы представляли ТОП-10 зарядок для ноутбуков и смартфонов с поддержкой USB-C в 2023 году.

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