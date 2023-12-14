Xiaomi 14: одна з моделей лінійки смартфонів може не потрапити в Україну

Xiaomi може залишити модель 14 Pro виключно для внутрішнього китайського вжитку: gadgets360.com

Після того, як Xiaomi у жовтні представила в Китаї нові флагманські смартфони 14 та 14 Pro, очікувалася поява цих телефонів на світових ринках на початку 2024 року. Але міжнародні прихильники бренду можуть не дочекатися моделі 14 Pro.

Про це написала GSMarena.

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Зазвичай Xiaomi анонсує новинки в Китаї, а за кілька місяців після цього їх запускають на світовий ринок.

Чому поява Xiaomi 14 Pro за межами КНР малоймовірна

Згідно з новим звітом, розробка програмного забезпечення для глобальних версій HyperOS Xiaomi для 14 Pro більше не ведеться, а лише для Xiaomi 14. Це означає, що тільки одна з моделей 14 лінійки буде випущена за межами Китаю.

Можливо, в цьому є певний сенс. Якщо Xiaomi 14 Ultra теж з'явиться, а до цього все йде, то 14 Pro може стати забутою середньою ланкою в портфоліо компанії.

Ймовірно, дослідження глобального ринку показало, що люди обиратимуть або базову модель, або вже Ultra, без особливого простору між ними.

Коли відбудеться світовий дебют Xiaomi 14

Подейкують, що на глобальному ринку 14 лінійка Pro буде представлена в січні 2024 року (а трохи пізніше — в Індії). Тому єдина можливість перевірити чутки про 14 Pro — дочекатися дати офіційної презентації.

Раніше Xiaomi випустила смартфон з 24 ГБ оперативки в партнерстві з Lamborghini. Також були названі деякі характеристики майбутнього флагмана Xiaomi 15.