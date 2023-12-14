Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow IT arrow Неприємний сюрприз — однієї з моделей Xiaomi 14 може не бути в Україні arrow

Неприємний сюрприз — однієї з моделей Xiaomi 14 може не бути в Україні

14 грудня 2023 17:21
b5f6d667-b161-4609-da94-d00120c2ca00 - Антон Востренко
Xiaomi 14: одна з моделей лінійки смартфонів може не потрапити в Україну
Xiaomi може залишити модель 14 Pro виключно для внутрішнього китайського вжитку: gadgets360.com
b5f6d667-b161-4609-da94-d00120c2ca00 - Антон Востренко

Після того, як Xiaomi у жовтні представила в Китаї нові флагманські смартфони 14 та 14 Pro, очікувалася поява цих телефонів на світових ринках на початку 2024 року. Але міжнародні прихильники бренду можуть не дочекатися моделі 14 Pro.

Про це написала GSMarena.

Читайте також:

Зазвичай Xiaomi анонсує новинки в Китаї, а за кілька місяців після цього їх запускають на світовий ринок.

Чому поява Xiaomi 14 Pro за межами КНР малоймовірна

Згідно з новим звітом, розробка програмного забезпечення для глобальних версій HyperOS Xiaomi для 14 Pro більше не ведеться, а лише для Xiaomi 14. Це означає, що тільки одна з моделей 14 лінійки буде випущена за межами Китаю.

Можливо, в цьому є певний сенс. Якщо Xiaomi 14 Ultra теж з'явиться, а до цього все йде, то 14 Pro може стати забутою середньою ланкою в портфоліо компанії.

Ймовірно, дослідження глобального ринку показало, що люди обиратимуть або базову модель, або вже Ultra, без особливого простору між ними.

Коли відбудеться світовий дебют Xiaomi 14

Подейкують, що на глобальному ринку 14 лінійка Pro буде представлена в січні 2024 року (а трохи пізніше — в Індії). Тому єдина можливість перевірити чутки про 14 Pro — дочекатися дати офіційної презентації.

Раніше Xiaomi випустила смартфон з 24 ГБ оперативки в партнерстві з Lamborghini. Також були названі деякі характеристики майбутнього флагмана Xiaomi 15.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

17:49 В ТЦК вигадали спосіб, яким чином мобілізувати всіх чоловіків

18:05 Екскомандир "Азову" Жорін різко відреагував на заклики відправити на фронт працівників ТЦК

13:23 В Україні вже діють нові правила видачі повісток — що змінилося

Новина з відео

04:12 "Азов" шукає фахівців з оплатою до 125 000 грн — які вакансії пропонують

17:10 Клієнти Ощадбанку 1 січня можуть лишитися без грошей — в чому причина

ЧАЕС та ЗАЕС — чи є ризик повторної трагедії: висновки ліквідатора після 37 років - 80x80

ЧАЕС та ЗАЕС — чи є ризик повторної трагедії: висновки ліквідатора після 37 років

19:17 Екскомандир відповів, скільки українців необхідно мобілізувати 2024 року

13:11 В Україні діють нові правила вручення повісток військовозобов'язаним — що змінилось

05:42 Американське видання назвало найкоротший шлях до перемоги України

01:22 Кого не заберуть на війну — 10 категорій громадян, яких не можна мобілізувати на фронт

00:46 Посилення мобілізації в Україні — ще одна область нарощує призов

Актуальне по темі