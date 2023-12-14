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Неприятный сюрприз — одной из моделей Xiaomi 14 может не быть в Украине

14 декабря 2023 17:21
b5f6d667-b161-4609-da94-d00120c2ca00 - Антон Востренко
Xiaomi 14: одна из моделей линейки смартфонов может не попасть в Украину
Xiaomi может оставить модель 14 Pro исключительно для внутреннего китайского обихода: gadgets360.com
b5f6d667-b161-4609-da94-d00120c2ca00 - Антон Востренко

После того как в октябре Xiaomi представила в Китае новые флагманские смартфоны 14 и 14 Pro, ожидалось появление этих телефонов на глобальных рынках в начале 2024 года. Но международные поклонники бренда могут не дождаться модели 14 Pro.

Об этом написала GSMarena.

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Обычно Xiaomi анонсирует новинки в Китае, а через несколько месяцев после этого их запускают на мировой рынок.

Почему появление Xiaomi 14 Pro за пределами КНР маловероятно

Согласно новому отчету, разработка программного обеспечения для глобальных версий HyperOS Xiaomi для 14 Pro больше не ведется, а только для Xiaomi 14. Это означает, что лишь одна из моделей 14 линейки будет выпущена за пределами Китая.

Возможно, в этом есть смысл. Если Xiaomi 14 Ultra тоже появится, а к этому все идет, то 14 Pro может стать забытым средним звеном в портфолио компании.

Вероятно, исследование глобального рынка показало, что люди будут выбирать либо базовую модель, либо уже Ultra без особого пространства между ними.

Когда состоится мировой дебют Xiaomi 14

Говорят, что на глобальном рынке 14 линейка Pro будет представлена в январе 2024 года (а чуть позже — в Индии). Поэтому единственная возможность проверить слухи о 14 Pro — дождаться даты официальной презентации.

Ранее Xiaomi выпустила смартфон с 24 ГБ оперативной памяти в партнерстве с Lamborghini. Также были названы некоторые характеристики будущего флагмана Xiaomi 15.

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