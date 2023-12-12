Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow IT arrow Новинки Apple — п'ять дивовижних пристроїв та функцій компанії у 2024 році arrow

Новинки Apple — п'ять дивовижних пристроїв та функцій компанії у 2024 році

12 грудня 2023 17:30
b5f6d667-b161-4609-da94-d00120c2ca00 - Антон Востренко
Новинки Apple: п'ять дивовижних пристроїв та функцій компанії у 2024 році
Найочікуваніша новинка 2024 року — Apple Vision Pro. Фото: apple.com
b5f6d667-b161-4609-da94-d00120c2ca00 - Антон Востренко

Цього року в екосистемі Apple з'явилося багато інновацій та функцій. А у 2024-му очікуються кілька нових пристроїв і навіть гарнітура змішаної реальності Vision Pro.

Про це повідомив Pocket Now.

Читайте також:

5. Оновлена серія iPad Pro

Apple працює над 12,9-дюймовим та 11-дюймового iPad Pro. Четверте покоління не бачило оновлення вже понад рік. За чутками, у 2024-му iPad Pro отримають новий чип Apple M3, заснований на 3-нм техпроцесі. Це принесе значне підвищення продуктивності та ефективності. Також у пристроях замінять мінісвітлодіодні панелі на OLED.

4. Нові розміри iPad Air

Планшет може бути представлений у двох розмірах, зокрема у 10,9-дюймовому та 12,9-дюймовому. Очікуються чипи серії M3, підтримка Apple Pencil та нижча ціна для меншої моделі.

3. Оновлена Mac Studio

Пристрій, можливо, отримає новий чип M3, щоб збільшити його потужність. З огляду на те, що всі бачили на нещодавно оновлених ноутбуках MacBook Pro та новому iMac, на Mac Studio можна очікувати новий чіп, покращені порти та нові можливості підключення.

2. Зосередження на функціях штучного інтелекту

Ймовірно, Apple вбудує штучний інтелект у більшу кількість своїх додатків та обладнання, зокрема iPhone, iPad та Mac. Компанія анонсувала кілька функцій у 2023 році, й всі очікують ще більше сенсаційних новин про можливості ШІ в iOS 18 та інших платформах і пристроях.

1. Гарнітура змішаної реальності Apple Vision Pro

Apple Vision Pro коштуватиме 3499 доларів, втім, цей продукт запропонує унікальний досвід у світі доповненої (AR), віртуальної (VR) та змішаної реальності (MR). Пристрій працюватиме з вашим голосом й природними жестами рук. Vision Pro матиме яскраві дисплеї з високою роздільною здатністю, які запропонують новий спосіб виконувати роботу, насолоджуватися фільмами та спілкуватися з друзями.

Раніше інсайдери розкрили нові функції майбутнього смартфона iPhone 16. Також повідомлялося, що уряди стежать за користувачами Google та Apple.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

17:49 В ТЦК вигадали спосіб, яким чином мобілізувати всіх чоловіків

18:05 Екскомандир "Азову" Жорін різко відреагував на заклики відправити на фронт працівників ТЦК

13:23 В Україні вже діють нові правила видачі повісток — що змінилося

19:44 Що робити, якщо вам виписують повістку прямо в маршрутці — поради українцям

Новина з відео

04:12 "Азов" шукає фахівців з оплатою до 125 000 грн — які вакансії пропонують

Закон про столицю знову на часі — чи заберуть повноваження у Кличка - 80x80

Закон про столицю знову на часі — чи заберуть повноваження у Кличка

19:17 Екскомандир відповів, скільки українців необхідно мобілізувати 2024 року

17:10 Клієнти Ощадбанку 1 січня можуть лишитися без грошей — в чому причина

13:11 В Україні діють нові правила вручення повісток військовозобов'язаним — що змінилось

05:42 Американське видання назвало найкоротший шлях до перемоги України

00:46 Посилення мобілізації в Україні — ще одна область нарощує призов

Актуальне по темі