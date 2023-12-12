Новинки Apple: п'ять дивовижних пристроїв та функцій компанії у 2024 році

Найочікуваніша новинка 2024 року — Apple Vision Pro. Фото: apple.com

Цього року в екосистемі Apple з'явилося багато інновацій та функцій. А у 2024-му очікуються кілька нових пристроїв і навіть гарнітура змішаної реальності Vision Pro.

Про це повідомив Pocket Now.

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5. Оновлена серія iPad Pro

Apple працює над 12,9-дюймовим та 11-дюймового iPad Pro. Четверте покоління не бачило оновлення вже понад рік. За чутками, у 2024-му iPad Pro отримають новий чип Apple M3, заснований на 3-нм техпроцесі. Це принесе значне підвищення продуктивності та ефективності. Також у пристроях замінять мінісвітлодіодні панелі на OLED.

4. Нові розміри iPad Air

Планшет може бути представлений у двох розмірах, зокрема у 10,9-дюймовому та 12,9-дюймовому. Очікуються чипи серії M3, підтримка Apple Pencil та нижча ціна для меншої моделі.

3. Оновлена Mac Studio

Пристрій, можливо, отримає новий чип M3, щоб збільшити його потужність. З огляду на те, що всі бачили на нещодавно оновлених ноутбуках MacBook Pro та новому iMac, на Mac Studio можна очікувати новий чіп, покращені порти та нові можливості підключення.

2. Зосередження на функціях штучного інтелекту

Ймовірно, Apple вбудує штучний інтелект у більшу кількість своїх додатків та обладнання, зокрема iPhone, iPad та Mac. Компанія анонсувала кілька функцій у 2023 році, й всі очікують ще більше сенсаційних новин про можливості ШІ в iOS 18 та інших платформах і пристроях.

1. Гарнітура змішаної реальності Apple Vision Pro

Apple Vision Pro коштуватиме 3499 доларів, втім, цей продукт запропонує унікальний досвід у світі доповненої (AR), віртуальної (VR) та змішаної реальності (MR). Пристрій працюватиме з вашим голосом й природними жестами рук. Vision Pro матиме яскраві дисплеї з високою роздільною здатністю, які запропонують новий спосіб виконувати роботу, насолоджуватися фільмами та спілкуватися з друзями.

Раніше інсайдери розкрили нові функції майбутнього смартфона iPhone 16. Також повідомлялося, що уряди стежать за користувачами Google та Apple.