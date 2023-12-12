Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow IT arrow Новинки Apple — пять удивительных устройств и функций компании в 2024 году arrow

Новинки Apple — пять удивительных устройств и функций компании в 2024 году

12 декабря 2023 17:30
b5f6d667-b161-4609-da94-d00120c2ca00 - Антон Востренко
Новинки Apple: пять удивительных устройств и функций компании в 2024 году
Самая ожидаемая новинка 2024 года — Apple Vision Pro. Фото: apple.com
b5f6d667-b161-4609-da94-d00120c2ca00 - Антон Востренко

В этом году в экосистеме Apple появилось множество инноваций и функций. А в 2024 году ожидается несколько новых устройств и даже гарнитура смешанной реальности Vision Pro.

Об этом сообщил Pocket Now.

Читайте также:

5. Обновленная серия iPad Pro

Apple работает над 12,9-дюймовым и 11-дюймовым iPad Pro. Четвертое поколение не видело обновления уже больше года. По слухам, в 2024-м iPad Pro получат новый чип Apple M3, основанный на 3-нм техпроцессе. Это принесет значительный рост производительности и эффективности. Также в устройствах заменят мини-светодиодные панели на OLED.

4. Новые размеры iPad Air

Планшет может быть представлен в двух размерах, в том числе 10,9-дюймовом и 12,9-дюймовом. Ожидаются чипы серии M3, поддержка Apple Pencil и более низкая цена для меньшей модели.

3. Обновленная Mac Studio

Устройство, возможно, получит новый чип M3, чтобы увеличить его мощность. Ввиду того, что все видели на недавно обновленных ноутбуках MacBook Pro и новом iMac, на Mac Studio можно ожидать новый чип, улучшенные порты и новые возможности подключения.

2. Сосредоточение на функциях искусственного интеллекта

Вероятно, Apple встроит искусственный интеллект в большее количество своих приложений и оборудования, включая iPhone, iPad и Mac. Компания анонсировала несколько функций в 2023 году, и все ожидают еще больше сенсационных новостей о возможностях ИИ в iOS 18 и других платформах и устройствах.

1. Гарнитура смешанной реальности Apple Vision Pro

Apple Vision Pro обойдется в 3499 долларов, впрочем, этот продукт предложит уникальный опыт в мире дополненной (AR), виртуальной (VR) и смешанной реальности (MR). Устройство будет работать с вашим голосом и естественными жестами рук. У Vision Pro будут яркие дисплеи с высоким разрешением, которые предложат новый способ выполнять работу, наслаждаться фильмами и общаться с друзьями.

Ранее инсайдеры открыли новые функции будущего смартфона iPhone 16. Также сообщалось, что правительства следят за пользователями Google и Apple.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

17:49 В ТЦК придумали способ, как мобилизовать всех мужчин

18:05 Экс-командир "Азова" Жорин резко отреагировал на призывы отправить на фронт работников ТЦК

13:23 В Украине уже действуют новые правила выдачи повесток — что изменилось

19:44 Что делать, если вам выписывают повестку прямо в маршрутке — советы украинцам

Новость с видео

04:12 "Азов" ищет специалистов с оплатой до 125 000 грн - какие вакансии предлагают

Закон о столице снова актуален — заберут ли полномочия у Кличко - 80x80

Закон о столице снова актуален — заберут ли полномочия у Кличко

19:17 Экс-командир ответил, сколько украинцев необходимо мобилизовать в 2024 году

17:10 Клиенты Ощадбанка 1 января могут остаться без денег — в чем причина

13:11 В Украине действуют новые правила вручения повесток военнообязанным — что изменилось

05:42 Американское издание назвало кратчайший путь к победе Украины

00:46 Усиление мобилизации в Украине — еще одна область наращивает призыв

Актуальное по теме