Новинки Apple: пять удивительных устройств и функций компании в 2024 году

Самая ожидаемая новинка 2024 года — Apple Vision Pro. Фото: apple.com

В этом году в экосистеме Apple появилось множество инноваций и функций. А в 2024 году ожидается несколько новых устройств и даже гарнитура смешанной реальности Vision Pro.

Об этом сообщил Pocket Now.

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5. Обновленная серия iPad Pro

Apple работает над 12,9-дюймовым и 11-дюймовым iPad Pro. Четвертое поколение не видело обновления уже больше года. По слухам, в 2024-м iPad Pro получат новый чип Apple M3, основанный на 3-нм техпроцессе. Это принесет значительный рост производительности и эффективности. Также в устройствах заменят мини-светодиодные панели на OLED.

4. Новые размеры iPad Air

Планшет может быть представлен в двух размерах, в том числе 10,9-дюймовом и 12,9-дюймовом. Ожидаются чипы серии M3, поддержка Apple Pencil и более низкая цена для меньшей модели.

3. Обновленная Mac Studio

Устройство, возможно, получит новый чип M3, чтобы увеличить его мощность. Ввиду того, что все видели на недавно обновленных ноутбуках MacBook Pro и новом iMac, на Mac Studio можно ожидать новый чип, улучшенные порты и новые возможности подключения.

2. Сосредоточение на функциях искусственного интеллекта

Вероятно, Apple встроит искусственный интеллект в большее количество своих приложений и оборудования, включая iPhone, iPad и Mac. Компания анонсировала несколько функций в 2023 году, и все ожидают еще больше сенсационных новостей о возможностях ИИ в iOS 18 и других платформах и устройствах.

1. Гарнитура смешанной реальности Apple Vision Pro

Apple Vision Pro обойдется в 3499 долларов, впрочем, этот продукт предложит уникальный опыт в мире дополненной (AR), виртуальной (VR) и смешанной реальности (MR). Устройство будет работать с вашим голосом и естественными жестами рук. У Vision Pro будут яркие дисплеи с высоким разрешением, которые предложат новый способ выполнять работу, наслаждаться фильмами и общаться с друзьями.

Ранее инсайдеры открыли новые функции будущего смартфона iPhone 16. Также сообщалось, что правительства следят за пользователями Google и Apple.