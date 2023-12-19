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OnePlus 12 проти Realme GT 5 Pro — який смартфон кращий

19 грудня 2023 20:50
b5f6d667-b161-4609-da94-d00120c2ca00 - Антон Востренко
OnePlus 12 проти Realme GT 5 Pro: що купити
OnePlus 12 за деякими показниками переважає Realme GT 5 Pro. Фото: gsmchina.com
b5f6d667-b161-4609-da94-d00120c2ca00 - Антон Востренко

Сьогодні бренди, виготовляючи смартфони, постійно розширюють межі інновацій та продуктивності. Realme GT 5 Pro та OnePlus 12 є саме такими пристроями.

Про це написав GizmoChina.

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Дизайн

  • Realme GT 5 Pro з його розмірами 161,7 x 75,1 x 9,2 мм і вагою 218 г відрізняється компактністю та ергономічністю.
  • OnePlus 12 трохи більший і важчий, його розміри — 163,3 x 75,8 x 9,2 мм, а вага — 220 г.

Дисплей

OnePlus 12 має більший та кращий 6,82-дюймовий AMOLED-дисплей з роздільною здатністю 1440 x 3168 пікселів (Quad HD+).

Технічні характеристики

  • В основі обох пристроїв лежить процесор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, 8-ядерний чипсет з тактовою частотою 3,3 ГГц.
  • Realme GT 5 Pro поставляється в варіантах з 12 ГБ і 16 ГБ оперативної пам'яті, з варіантами сховища від 256 ГБ до 1 ТБ. OnePlus 12 йде на крок далі, пропонуючи варіант з вражаючими 24 ГБ оперативної пам'яті.

Камера

  • Realme GT 5 Pro оснащений потрійною системою камер: 50 + 50 + 8 МП. Така настройка передбачає орієнтацію на універсальні можливості фотозйомки, від ширококутних знімків до детальних крупних планів.
  • OnePlus 12 обирає дещо іншу конфігурацію: 50 + 64 + 48 МП. Таке розташування вказує на акцент на розширених можливостях зумування та ширококутних знімках з високою роздільною здатністю.

Акумулятор

Обидва пристрої оснащені акумулятором 5400 мАг з підтримкою зарядки 100 Вт та швидкої бездротової зарядки.

Ціна

  • Ціна Realme GT 5 Pro від 560 доларів у Китаї.
  • OnePlus 12 коштує від 600 доларів.

Раніше ми писали, чим вразив користувачів смартфон OnePlus 12. Також представляли ТОП-5 найкращих смартфонів OnePlus у 2023 році до виходу 12-ї моделі.

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