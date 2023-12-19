OnePlus 12 проти Realme GT 5 Pro: що купити

OnePlus 12 за деякими показниками переважає Realme GT 5 Pro. Фото: gsmchina.com

Сьогодні бренди, виготовляючи смартфони, постійно розширюють межі інновацій та продуктивності. Realme GT 5 Pro та OnePlus 12 є саме такими пристроями.

Про це написав GizmoChina.

Читайте також:

Дизайн

Realme GT 5 Pro з його розмірами 161,7 x 75,1 x 9,2 мм і вагою 218 г відрізняється компактністю та ергономічністю.

OnePlus 12 трохи більший і важчий, його розміри — 163,3 x 75,8 x 9,2 мм, а вага — 220 г.

Дисплей

OnePlus 12 має більший та кращий 6,82-дюймовий AMOLED-дисплей з роздільною здатністю 1440 x 3168 пікселів (Quad HD+).

Технічні характеристики

В основі обох пристроїв лежить процесор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, 8-ядерний чипсет з тактовою частотою 3,3 ГГц.

Realme GT 5 Pro поставляється в варіантах з 12 ГБ і 16 ГБ оперативної пам'яті, з варіантами сховища від 256 ГБ до 1 ТБ. OnePlus 12 йде на крок далі, пропонуючи варіант з вражаючими 24 ГБ оперативної пам'яті.

Камера

Realme GT 5 Pro оснащений потрійною системою камер: 50 + 50 + 8 МП. Така настройка передбачає орієнтацію на універсальні можливості фотозйомки, від ширококутних знімків до детальних крупних планів.

OnePlus 12 обирає дещо іншу конфігурацію: 50 + 64 + 48 МП. Таке розташування вказує на акцент на розширених можливостях зумування та ширококутних знімках з високою роздільною здатністю.

Акумулятор

Обидва пристрої оснащені акумулятором 5400 мАг з підтримкою зарядки 100 Вт та швидкої бездротової зарядки.

Ціна

Ціна Realme GT 5 Pro від 560 доларів у Китаї.

OnePlus 12 коштує від 600 доларів.

Раніше ми писали, чим вразив користувачів смартфон OnePlus 12. Також представляли ТОП-5 найкращих смартфонів OnePlus у 2023 році до виходу 12-ї моделі.