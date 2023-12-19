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OnePlus 12 против Realme GT 5 Pro — какой смартфон лучше

19 декабря 2023 20:50
b5f6d667-b161-4609-da94-d00120c2ca00 - Антон Востренко
OnePlus 12 против Realme GT 5 Pro: купить
OnePlus 12 по некоторым показателям преобладает Realme GT 5 Pro. Фото: gsmchina.com
b5f6d667-b161-4609-da94-d00120c2ca00 - Антон Востренко

Сегодня бренды, производя смартфоны, постоянно расширяют границы инноваций и производительности. Realme GT 5 Pro и OnePlus 12 являются именно такими устройствами.

Об этом написал GizmoChina.

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Дизайн

  • Realme GT 5 Pro с его размерами 161,7 x 75,1 x 9,2 мм и весом 218 г отличается компактностью и эргономичностью.
  • OnePlus 12 немного больше и тяжелее, его размеры — 163,3 x 75,8 x 9,2 мм, а вес — 220 г.

Дисплей

OnePlus 12 имеет больший и лучший 6,82-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 1440 x 3168 пикселей (Quad HD+).

Технические характеристики

  • В основе обоих устройств лежит процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, 8-ядерный чипсет с тактовой частотой 3,3 ГГц.
  • Realme GT 5 Pro поставляется в вариантах с 12 ГБ и 16 ГБ оперативной памяти, с вариантами хранилища от 256 ГБ до 1 ТБ. OnePlus 12 идет на шаг дальше, предлагая вариант с впечатляющими 24 ГБ оперативной памяти.

Камера

  • Realme GT 5 Pro оснащен тройной системой камер: 50+50+8 МП. Такая настройка подразумевает ориентацию на универсальные возможности фотосъемки, от широкоугольных снимков до детальных крупных планов.
  • OnePlus 12 выбирает несколько иную конфигурацию: 50+64+48 МП. Такое расположение указывает на акцент на расширенных возможностях зумирования и широкоугольных снимках с высоким разрешением.

Аккумулятор

Оба устройства оснащены аккумулятором 5400 мАч с поддержкой зарядки 100 Вт и быстрой беспроводной зарядки.

Цена

  • Цена Realme GT 5 Pro от 560 долларов в Китае.
  • OnePlus 12 стоит от 600 долларов.

Ранее мы писали, чем поразил пользователей смартфон OnePlus 12. Также представляли ТОП-5 лучших смартфонов OnePlus в 2023 году до выхода 12-й модели.

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