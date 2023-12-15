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OnePlus Ace 3 — останні подробиці перед виходом потужного бюджетника

15 грудня 2023 21:00
b5f6d667-b161-4609-da94-d00120c2ca00 - Антон Востренко
OnePlus Ace 3: подробиці майбутнього потужного бюджетного смартфона
Наступник OnePlus Ace 2 має потенціал стати переконливим конкурентом на ринку смартфонів. Фото: phonearena.com
b5f6d667-b161-4609-da94-d00120c2ca00 - Антон Востренко

Довгоочікуваний OnePlus Ace 3 буде офіційно представлений на початку 2024 року. Поки компанія-виробник зберігає офіційну мовчанку, купа чуток малюють картину потенційних функцій та дизайну телефону.

Про це написав GizChina.

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Камери

Інсайдер Digital Chat Station припускає, що в камері Ace 3 не буде очікуваного 32 МП телеоб'єктива. Подейкують, що телефон, як і раніше, отримає потрійну систему камер: 50 МП основний сенсор з оптичною стабілізацією зображення (OIS), 8 МП надширококутний сенсор та 16 МП фронтальна камера.

Дизайн

Digital Chat Station зазначає, що смартфон матиме витончену скляну задню панель у поєднанні з металевою середньою рамкою. Вона буде доступна в трьох кольорах: синьому, сірому та золотому. Це збігається з попередніми повідомленнями про преміальну збірку та стильну естетику.

Продуктивність і час автономної роботи

Телефон отримає потужний чипсет Snapdragon 8 Gen 2. Буде оснащений акумулятором місткістю 5500 мАг разом зі швидкою дротовою зарядкою потужністю 100 Вт.

Інші чутки

OnePlus може випустити Ace 3 на світовий ринок під назвою OnePlus 12R. За аналогічною стратегією, застосованою до попереднього покоління Ace 2 (випущеного як OnePlus 11R).

Ціни

Офіційні ціни залишаються непідтвердженими, запуск Ace 2 на індійському ринку дає потенційне уявлення про цінову пропозицію Ace 3.

Версії 8 ГБ/128 ГБ та 16 ГБ/256 ГБ коштують 39 999 рупій (480 доларів) та 44 999 рупій (540 доларів) відповідно.

Це робить смартфон конкурентоспроможним в середньому ціновому сегменті.

Раніше ми писали, чим вразив топовий смартфон OnePlus 12.
Також представляли ТОП-5 найкращих смартфонів OnePlus у 2023 році до виходу 12-ї моделі.

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