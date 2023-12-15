OnePlus Ace 3: подробности будущего мощного бюджетного смартфона

Преемник OnePlus Ace 2 имеет потенциал стать убедительным конкурентом на рынке смартфонов. Фото: phonearena.com

Долгожданный OnePlus Ace 3 будет официально представлен в начале 2024 года. Пока компания-производитель сохраняет официальное молчание, куча слухов рисуют картину потенциальных функций и дизайна телефона.

Об этом написал GizChina.

Читайте также:

Камеры

Инсайдер Digital Chat Station предполагает, что в камере Ace 3 не будет ожидаемого 32 МП телеобъектива. Говорят, что телефон по-прежнему получит тройную систему камер: 50 МП основной сенсор с оптической стабилизацией изображения (OIS), 8 МП сверхширокоугольный сенсор и 16 МП фронтальная камера.

Дизайн

Digital Chat Station отмечает, что смартфон будет иметь изящную стеклянную заднюю панель в сочетании с металлической средней рамкой. Она будет доступна в трех цветах: синем, сером и золотом. Это совпадает с предварительными сообщениями о премиальной сборке и стильной эстетике.

Производительность и время автономной работы

Телефон получит мощный чипсет Snapdragon 8 Gen 2. Будет оснащен аккумулятором емкостью 5500 мАч вместе с быстрой проводной зарядкой мощностью 100 Вт.

Другие слухи

OnePlus может выпустить Ace 3 на мировой рынок под названием OnePlus 12R. По аналогичной стратегии, примененной к предыдущему поколению Ace 2 (выпущенному как OnePlus 11R).

Цены

Официальные цены остаются неподтвержденными, но запуск Ace 2 на индийском рынке дает потенциальное представление о ценовом предложении Ace 3.

Версии 8 ГБ/128 ГБ и 16 ГБ/256 ГБ стоят 39 999 рупий (480 долларов) и 44 999 рупий (540 долларов) соответственно.

Это делает смартфон конкурентоспособным в среднем ценовом сегменте.

Раньше мы писали, чем поразил топовый смартфон OnePlus 12. Также представляли ТОП-5 лучших смартфонов OnePlus в 2023 году до выхода 12-й модели.