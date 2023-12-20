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Samsung Galaxy A15 — вышел смартфон с мощными характеристиками за 200 долларов

20 декабря 2023 20:50
b5f6d667-b161-4609-da94-d00120c2ca00 - Антон Востренко
Samsung Galaxy A15: впечатляющий дисплей и цена менее 200 долларов
Galaxy A15 является одним из самых лучших телефонов за свои деньги. Фото: newsdhaka.com
b5f6d667-b161-4609-da94-d00120c2ca00 - Антон Востренко

Эксперты считают Galaxy A14 одним из самых лучших бюджетных телефонов. Наиболее впечатляющее обновление получило дисплей модели 2023 года.

Об этом написал Tech Advisor.

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Samsung официально представила Galaxy A15 во Вьетнаме и Филиппинах 12 декабря. По данным голландского сайта Galaxy Club, телефон появятся в Европе в конце этого или начале следующего года.

Характеристики и функции Galaxy A15

  • Чипсет MediaTek Helio G99.
  • Оперативка 4/6/8 ГБ и 128/256 ГБ накопителя.
  • Поддержка карт памяти MicroSD.
  • 6,6-дюймовая ЖК-панель A14 с частотой обновления 60 Гц заменили на 6,5-дюймовый OLED-дисплей 90 Гц с разрешением FHD+.
  • Емкость аккумулятора 5000 мАч.
  • Зарядка USB-C 25 Вт.
  • Тройная задняя камера: 50+5+2 МП, плюс 13 МП селфи-объектив.
  • Работает на новой оболочке Samsung One UI 6 этаж Android 14.
  • Ожидается, что телефон получит Android 16 и обновление до 2027 года.

Цены на Galaxy A15

Пока известны цены только во Вьетнаме и Филиппинах, где Samsung Galaxy A15 стоит от 190 долларов.

Ранее мы сообщали, что Samsung выпустила два дешевых смартфона линейки A. Также представляли ТОП-5 лучших смартфонов Samsung в 2023 году.

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