Samsung Galaxy A15: впечатляющий дисплей и цена менее 200 долларов

Galaxy A15 является одним из самых лучших телефонов за свои деньги. Фото: newsdhaka.com

Эксперты считают Galaxy A14 одним из самых лучших бюджетных телефонов. Наиболее впечатляющее обновление получило дисплей модели 2023 года.

Об этом написал Tech Advisor.

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Samsung официально представила Galaxy A15 во Вьетнаме и Филиппинах 12 декабря. По данным голландского сайта Galaxy Club, телефон появятся в Европе в конце этого или начале следующего года.

Характеристики и функции Galaxy A15

Чипсет MediaTek Helio G99.

Оперативка 4/6/8 ГБ и 128/256 ГБ накопителя.

Поддержка карт памяти MicroSD.

6,6-дюймовая ЖК-панель A14 с частотой обновления 60 Гц заменили на 6,5-дюймовый OLED-дисплей 90 Гц с разрешением FHD+.

Емкость аккумулятора 5000 мАч.

Зарядка USB-C 25 Вт.

Тройная задняя камера: 50+5+2 МП, плюс 13 МП селфи-объектив.

Работает на новой оболочке Samsung One UI 6 этаж Android 14.

Ожидается, что телефон получит Android 16 и обновление до 2027 года.

Цены на Galaxy A15

Пока известны цены только во Вьетнаме и Филиппинах, где Samsung Galaxy A15 стоит от 190 долларов.

Ранее мы сообщали, что Samsung выпустила два дешевых смартфона линейки A. Также представляли ТОП-5 лучших смартфонов Samsung в 2023 году.