Samsung Galaxy A15: впечатляющий дисплей и цена менее 200 долларов

Samsung Galaxy A15 — вышел смартфон с мощными характеристиками за 200 долларов
20 декабря 2023 20:50
Galaxy A15 является одним из самых лучших телефонов за свои деньги. Фото: newsdhaka.com
Эксперты считают Galaxy A14 одним из самых лучших бюджетных телефонов. Наиболее впечатляющее обновление получило дисплей модели 2023 года.
Об этом написал Tech Advisor.
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Samsung официально представила Galaxy A15 во Вьетнаме и Филиппинах 12 декабря. По данным голландского сайта Galaxy Club, телефон появятся в Европе в конце этого или начале следующего года.
Характеристики и функции Galaxy A15
- Чипсет MediaTek Helio G99.
- Оперативка 4/6/8 ГБ и 128/256 ГБ накопителя.
- Поддержка карт памяти MicroSD.
- 6,6-дюймовая ЖК-панель A14 с частотой обновления 60 Гц заменили на 6,5-дюймовый OLED-дисплей 90 Гц с разрешением FHD+.
- Емкость аккумулятора 5000 мАч.
- Зарядка USB-C 25 Вт.
- Тройная задняя камера: 50+5+2 МП, плюс 13 МП селфи-объектив.
- Работает на новой оболочке Samsung One UI 6 этаж Android 14.
- Ожидается, что телефон получит Android 16 и обновление до 2027 года.
Цены на Galaxy A15
Пока известны цены только во Вьетнаме и Филиппинах, где Samsung Galaxy A15 стоит от 190 долларов.
Ранее мы сообщали, что Samsung выпустила два дешевых смартфона линейки A. Также представляли ТОП-5 лучших смартфонов Samsung в 2023 году.
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