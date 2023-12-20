Samsung Galaxy A15: вражаючий дисплей та ціна менша за 200 доларів

Galaxy A15 є одним з найкращих телефонів за свої гроші. Фото: newsdhaka.com

Експерти вважають Galaxy A14 одним з найкращих бюджетних телефонів. Найбільш вражаюче оновлення отримав дисплей моделі 2023 року.

Про це написав Tech Advisor.

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Samsung офіційно представила Galaxy A15 у В'єтнамі та на Філіппінах 12 грудня. За даними голландського сайту Galaxy Club, телефон з'являться в Європі наприкінці цього або на початку наступного року.

Характеристики та функції Galaxy A15

Чипсет MediaTek Helio G99.

Оперативка 4/6/8 ГБ та 128/256 ГБ накопичувача.

Підтримка карт пам'яті Micro-SD.

6,6-дюймову РК-панель A14 з частотою оновлення 60 Гц замінили на 6,5-дюймовий OLED-дисплей 90 Гц з роздільною здатністю FHD+.

Місткість акумулятора 5000 мАг.

Зарядка USB-C 25 Вт.

Потрійна задня камера: 50 + 5 + 2 МП, плюс 13 МП селфі-об'єктив.

Працює на новітній оболонці Samsung One UI 6 поверх Android 14.

Можна очікувати, що телефон отримає Android 16 та оновлення до 2027 року.

Ціни на Galaxy A15

Поки відомі ціни лише у В'єтнамі та на Філіппінах, де Samsung Galaxy A15 коштує від 190 доларів.

Раніше ми повідомляли, що Samsung випустила два дешевих смартфони лінійки A. Також представляли ТОП-5 найкращих смартфонів Samsung у 2023 році.