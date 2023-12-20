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Samsung Galaxy A15 — вийшов смартфон з потужними характеристиками за 200 доларів

20 грудня 2023 20:50
b5f6d667-b161-4609-da94-d00120c2ca00 - Антон Востренко
Samsung Galaxy A15: вражаючий дисплей та ціна менша за 200 доларів
Galaxy A15 є одним з найкращих телефонів за свої гроші. Фото: newsdhaka.com
b5f6d667-b161-4609-da94-d00120c2ca00 - Антон Востренко

Експерти вважають Galaxy A14 одним з найкращих бюджетних телефонів. Найбільш вражаюче оновлення отримав дисплей моделі 2023 року.

Про це написав Tech Advisor.

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Samsung офіційно представила Galaxy A15 у В'єтнамі та на Філіппінах 12 грудня. За даними голландського сайту Galaxy Club, телефон з'являться в Європі наприкінці цього або на початку наступного року.

Характеристики та функції Galaxy A15

  • Чипсет MediaTek Helio G99.
  • Оперативка 4/6/8 ГБ та 128/256 ГБ накопичувача.
  • Підтримка карт пам'яті Micro-SD.
  • 6,6-дюймову РК-панель A14 з частотою оновлення 60 Гц замінили на 6,5-дюймовий OLED-дисплей 90 Гц з роздільною здатністю FHD+.
  • Місткість акумулятора 5000 мАг.
  • Зарядка USB-C 25 Вт.
  • Потрійна задня камера: 50 + 5 + 2 МП, плюс 13 МП селфі-об'єктив.
  • Працює на новітній оболонці Samsung One UI 6 поверх Android 14.
  • Можна очікувати, що телефон отримає Android 16 та оновлення до 2027 року.

Ціни на Galaxy A15

Поки відомі ціни лише у В'єтнамі та на Філіппінах, де Samsung Galaxy A15 коштує від 190 доларів.

Раніше ми повідомляли, що Samsung випустила два дешевих смартфони лінійки A. Також представляли ТОП-5 найкращих смартфонів Samsung у 2023 році.

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