ИИ впервые сделал научное открытие: чатбот сгенерировал новые знания

Оказалось, что с помощью чат-ботов типа ChatGPT можно сделать настоящее научное открытие. Фото: bluesoft.com

Ученые впервые совершили научное открытие с помощью большой языковой модели. Искусственный интеллект не просто пересказал уже известные данные, а сгенерировал информацию, выходящую за пределы человеческих знаний.

Об этом написал УНИАН.

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Исследователи из научного отдела искусственного интеллекта DeepMind корпорации Google привлекли чат-бот для поиска решений, добавив ему в пару программу-оценщика, которая автоматически ранжировала написанные ботом программы по качеству результата.

Затем лучшие программы объединялись и возвращались боту для усовершенствования. Это заставляло систему превращать посредственные программы в более мощные, которые могут открывать новые знания. С таким подходом исследователи смогли решить две теоретические проблемы.

Проблема ограничения множества

Давний вызов в математике, касающийся поиска наибольшего набора точек в пространстве, где никакие три точки не образуют прямую линию. Бот создал программы, генерирующие новые большие наборы таких точек гораздо лучше, чем на это способны люди-математики.

Проблема упаковки контейнеров

Решение задачи ищет лучшие способы упаковки предметов разных размеров в контейнеры. Хотя это касается физических объектов, математика применяется в других областях, таких как планирование вычислительных задач в центрах обработки данных.

Проблему обычно решают путем упаковки предметов в первый отсек, в котором есть место, или в отсек с наименьшим доступным местом, где все еще поместится предмет. В этом эксперименте бот нашел лучший подход, позволяющий избегать даже небольших пробелов, которые невозможно восполнить.

Ранее в Google создали конкурента GPT-4. Также искусственный интеллект научили быстро и качественно прогнозировать погоду.