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Шокував вчених — штучний інтелект вперше зробив самостійні висновки

18 грудня 2023 21:35
b5f6d667-b161-4609-da94-d00120c2ca00 - Антон Востренко
ШІ вперше зробив наукове відкриття: чатбот згенерував нові знання
Виявилося, що за допомогою чатботів на кшталт ChatGPT можна зробити справжнє наукове відкриття. Фото: bluesoft.com
b5f6d667-b161-4609-da94-d00120c2ca00 - Антон Востренко

Вчені вперше зробили наукове відкриття за допомогою великої мовної моделі. Штучний інтелект не просто переповів вже відомі дані, а згенерував інформацію, яка виходить за межі людських знань.

Про це написав УНІАН.

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Дослідники з наукового відділу штучного інтелекту DeepMind корпорації Google залучили чат-бот для пошуку рішень, додавши йому в пару програму-оцінювача, яка автоматично ранжувала написані ботом програми за якістю результату.

Потім найкращі програми об’єднувалися та поверталися боту для вдосконалення. Це змушувало систему перетворювати посередні програми на більш потужні, які можуть відкривати нові знання. З таким підходом дослідники змогли розв’язати дві теоретичні проблеми.

Проблема обмеження множини

Давній виклик у математиці, який стосується пошуку найбільшого набору точок у просторі, де жодні три точки не утворюють пряму лінію. Бот створив програми, які генерують нові великі набори таких точок значно краще, ніж на це здатні люди-математики.

Проблема пакування контейнерів

Розв'язання задачі шукає найкращі способи упаковки предметів різних розмірів у контейнери. Хоча це стосується фізичних об’єктів, математика застосовується в інших сферах, таких як планування обчислювальних завдань у центрах обробки даних.

Проблему зазвичай розв'язують шляхом пакування предметів у перший відсік, у якому є місце, або в відсік із найменшим доступним місцем, де все ще вміститься предмет. В цьому експерименті бот знайшов кращий підхід, який дозволяє уникати навіть невеликих прогалин, які неможливо заповнити.

Раніше в Google створили конкурента GPT-4. Також штучний інтелект навчили швидко та якісно прогнозувати погоду.

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