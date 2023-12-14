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Соцсеть Threads стала доступна в странах ЕС

14 декабря 2023 19:43
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Соцсеть Threads стала доступна в странах ЕС
Соцсеть Threads. Фото: Unsplash
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Соцсеть Threads стала доступна пользователям в странах Европейского Союза. Ранее разработчики соцсети рассказывали о масштабном обновлении, что позволило это сделать.

Об этом сообщил гендиректор Meta Марк Цукерберг.

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Threads стала доступна в ЕС

"Сегодня мы открываем Threads для большего количества стран Европы. Добро пожаловать", — написал он.

Отметим, что соцсеть стала доступна в странах ЕС через пять месяцев после запуска в июле в США, Великобритании и других странах мира.

Так, ее старт в Евросоюзе был отложен из-за жестких требований европейского законодательства.

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Скриншот поста Цукерберга

Раньше мы писали, когда соцсеть Threads будет запущена в Европе.

Кроме того, сообщалось, что Meta обвинили в зомбировании детей из-за соцсетей. Отмечается, что компания специально занималась разработкой своих платформ и позволяла несовершеннолетним создавать аккаунты с тем, чтобы у детей сформировалась зависимость.

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