Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow IT arrow Соцмережа Threads стала доступною для країн ЄС arrow

Соцмережа Threads стала доступною для країн ЄС

14 грудня 2023 19:43
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Соцмережа Threads стала доступною для країн ЄС
Соцмережа Threads. Фото: Unsplash
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Соцмережа Threads стала доступною для користувачів у країнах Європейського Союзу. Раніше розробники соцмережі розповідали про масштабне оновлення, що дозволило б це зробити.

Про це повідомив гендиректор Meta Марк Цукерберг.

Читайте також:

Threads стала доступною в ЄС

"Сьогодні ми відкриваємо Threads для більшої кількості країн Європи. Ласкаво просимо", — написав він.

Зазначимо, що соцмережа стала доступною в країнах ЄС через п’ять місяців після запуску в липні в США, Великій Британії та інших країнах світу.

Так, її старт у Євросоюзі був відкладений через жорсткі вимоги європейського законодавства.

null
Скриншот допису Цукерберга

Раніше ми писали, коли соцмережу Threads запустять у Європі.

Крім того, повідомлялося, що Meta звинуватили у зомбуванні дітей через соцмережі. Зазначається, що компанія спеціально займалася розробкою своїх платформ й дозволяла неповнолітнім створювати акаунти, аби у дітей сформувалася залежність.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

17:49 В ТЦК вигадали спосіб, яким чином мобілізувати всіх чоловіків

18:05 Екскомандир "Азову" Жорін різко відреагував на заклики відправити на фронт працівників ТЦК

13:23 В Україні вже діють нові правила видачі повісток — що змінилося

Новина з відео

04:12 "Азов" шукає фахівців з оплатою до 125 000 грн — які вакансії пропонують

17:10 Клієнти Ощадбанку 1 січня можуть лишитися без грошей — в чому причина

ЧАЕС та ЗАЕС — чи є ризик повторної трагедії: висновки ліквідатора після 37 років - 80x80

ЧАЕС та ЗАЕС — чи є ризик повторної трагедії: висновки ліквідатора після 37 років

19:17 Екскомандир відповів, скільки українців необхідно мобілізувати 2024 року

13:11 В Україні діють нові правила вручення повісток військовозобов'язаним — що змінилось

01:22 Кого не заберуть на війну — 10 категорій громадян, яких не можна мобілізувати на фронт

05:42 Американське видання назвало найкоротший шлях до перемоги України

00:46 Посилення мобілізації в Україні — ще одна область нарощує призов

Актуальне по темі