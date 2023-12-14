Соцмережа Threads стала доступною для країн ЄС
Соцмережа Threads стала доступною для користувачів у країнах Європейського Союзу. Раніше розробники соцмережі розповідали про масштабне оновлення, що дозволило б це зробити.
Про це повідомив гендиректор Meta Марк Цукерберг.
Threads стала доступною в ЄС
"Сьогодні ми відкриваємо Threads для більшої кількості країн Європи. Ласкаво просимо", — написав він.
Зазначимо, що соцмережа стала доступною в країнах ЄС через п’ять місяців після запуску в липні в США, Великій Британії та інших країнах світу.
Так, її старт у Євросоюзі був відкладений через жорсткі вимоги європейського законодавства.
Раніше ми писали, коли соцмережу Threads запустять у Європі.
Крім того, повідомлялося, що Meta звинуватили у зомбуванні дітей через соцмережі. Зазначається, що компанія спеціально займалася розробкою своїх платформ й дозволяла неповнолітнім створювати акаунти, аби у дітей сформувалася залежність.
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