Соцмережа Threads стала доступною для країн ЄС

Соцмережа Threads. Фото: Unsplash

Соцмережа Threads стала доступною для користувачів у країнах Європейського Союзу. Раніше розробники соцмережі розповідали про масштабне оновлення, що дозволило б це зробити.

Про це повідомив гендиректор Meta Марк Цукерберг.

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"Сьогодні ми відкриваємо Threads для більшої кількості країн Європи. Ласкаво просимо", — написав він.

Зазначимо, що соцмережа стала доступною в країнах ЄС через п’ять місяців після запуску в липні в США, Великій Британії та інших країнах світу.

Так, її старт у Євросоюзі був відкладений через жорсткі вимоги європейського законодавства.

Скриншот допису Цукерберга

Раніше ми писали, коли соцмережу Threads запустять у Європі.

Крім того, повідомлялося, що Meta звинуватили у зомбуванні дітей через соцмережі. Зазначається, що компанія спеціально займалася розробкою своїх платформ й дозволяла неповнолітнім створювати акаунти, аби у дітей сформувалася залежність.