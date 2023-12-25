Рейтинг водонепроницаемых смартфонов в 2023 году: ТОП-5

Технически очень мало телефонов являются водонепроницаемыми, поэтому не надейтесь, что сможете взять свой смартфон поплавать. Фото: sammobile.com

Если вы любите путешествия за городом, то приобретение телефона, который может выдержать влияние пыли и воды, должно быть приоритетом. Эксперты собрали телефоны, сосредоточившись, прежде всего, на защите, а не просто на лучших технических характеристиках.

Об этом написал Android Police.

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Nokia XR21

Лучший из лучших

Фото: notebookcheck.net

Nokia XR21 протестирован на соответствие стандартам MIL-STD-810H и IP69K, что делает его одним из самых защищенных от пыли, воды и падений телефонов на рынке.

Объективы камеры и экран защищены стеклом Gorilla Glass Victus, обеспечивающим разрешение 120 Гц FHD+, а также быструю зарядку 33 Вт и до двух дней автономной работы от аккумулятора.

Минусы

Устаревший 5G-чип Snapdragon 695 предлагает среднюю производительность.

Яркость дисплея достигает всего 550 нит.

Цена: 500 долларов.

iPhone 15 Pro Max

Премиальный выбор

Фото: bandwerk.com

Не только один из самых мощных телефонов на рынке, но и один из самых водонепроницаемых. Способен выдерживать погружение на глубину до шести метров. Имеет самый высокий из доступных рейтингов IP68

Минусы

Дорогой.

Цена: 1199 долларов.

Blackview BV5200 Pro

Лучшее соотношение цены и качества

Фото: marketsmart.com.ua

Один из самых доступных защищенных смартфонов, которые вы можете купить, с рейтингами IP69K и MIL-STD-810H. Однако компромиссом между низкой ценой и отличной защитой являются его более низкие технические характеристики.

Минусы

Устаревший чип MediaTek Helio G35 ограничивает производительность.

Дисплей 720p.

Медленная зарядка 10 Вт.

Цена: 180 долларов.

Samsung Galaxy S23 Ultra

Лучший флагман на Android

Фото: infogad.com

Samsung Galaxy S23 Ultra остается лидером среди смартфонов на базе Android благодаря отличным техническим характеристикам. Он имеет защиту от пыли и воды в соответствии со стандартом IP68 (погружение в пресную воду на глубину до 1,5 м сроком до 30 мин).

Минусы

Дорогой.

Массивный.

Цена: 1200 долларов.

Samsung Galaxy S23 FE

Отличное соотношение цены и качества

Фото: androidauthority.com

Бюджетный флагман Samsung, являющийся достойным младшим братом Galaxy S23. Также имеет защиту от пыли и воды по стандарту IP68 (на глубину до 1,5 м на срок до 30 мин).

Минусы

Слабая телеобъективная камера.

Старое стекло Gorilla Glass 5 спереди и сзади.

Цена: 630 долларов.

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