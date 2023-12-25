Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow IT arrow ТОП-5 лучших водонепроницаемых смартфонов в 2023 году arrow

ТОП-5 лучших водонепроницаемых смартфонов в 2023 году

25 декабря 2023 19:55
b5f6d667-b161-4609-da94-d00120c2ca00 - Антон Востренко
Рейтинг водонепроницаемых смартфонов в 2023 году: ТОП-5
Технически очень мало телефонов являются водонепроницаемыми, поэтому не надейтесь, что сможете взять свой смартфон поплавать. Фото: sammobile.com
b5f6d667-b161-4609-da94-d00120c2ca00 - Антон Востренко

Если вы любите путешествия за городом, то приобретение телефона, который может выдержать влияние пыли и воды, должно быть приоритетом. Эксперты собрали телефоны, сосредоточившись, прежде всего, на защите, а не просто на лучших технических характеристиках.

Об этом написал Android Police.

Читайте также:

Nokia XR21

Лучший из лучших

Фото: notebookcheck.net

Nokia XR21 протестирован на соответствие стандартам MIL-STD-810H и IP69K, что делает его одним из самых защищенных от пыли, воды и падений телефонов на рынке.

Объективы камеры и экран защищены стеклом Gorilla Glass Victus, обеспечивающим разрешение 120 Гц FHD+, а также быструю зарядку 33 Вт и до двух дней автономной работы от аккумулятора.

Минусы

  • Устаревший 5G-чип Snapdragon 695 предлагает среднюю производительность.
  • Яркость дисплея достигает всего 550 нит.

Цена: 500 долларов.

iPhone 15 Pro Max

Премиальный выбор

Фото: bandwerk.com

Не только один из самых мощных телефонов на рынке, но и один из самых водонепроницаемых. Способен выдерживать погружение на глубину до шести метров. Имеет самый высокий из доступных рейтингов IP68

Минусы

  • Дорогой.

Цена: 1199 долларов.

Blackview BV5200 Pro

Лучшее соотношение цены и качества

Фото: marketsmart.com.ua

Один из самых доступных защищенных смартфонов, которые вы можете купить, с рейтингами IP69K и MIL-STD-810H. Однако компромиссом между низкой ценой и отличной защитой являются его более низкие технические характеристики.

Минусы

  • Устаревший чип MediaTek Helio G35 ограничивает производительность.
  • Дисплей 720p.
  • Медленная зарядка 10 Вт.

Цена: 180 долларов.

Samsung Galaxy S23 Ultra

Лучший флагман на Android

Фото: infogad.com

Samsung Galaxy S23 Ultra остается лидером среди смартфонов на базе Android благодаря отличным техническим характеристикам. Он имеет защиту от пыли и воды в соответствии со стандартом IP68 (погружение в пресную воду на глубину до 1,5 м сроком до 30 мин).

Минусы

  • Дорогой.
  • Массивный.

Цена: 1200 долларов.

Samsung Galaxy S23 FE

Отличное соотношение цены и качества

Фото: androidauthority.com

Бюджетный флагман Samsung, являющийся достойным младшим братом Galaxy S23. Также имеет защиту от пыли и воды по стандарту IP68 (на глубину до 1,5 м на срок до 30 мин).

Минусы

  • Слабая телеобъективная камера.
  • Старое стекло Gorilla Glass 5 спереди и сзади.

Цена: 630 долларов.

Ранее мы писали о ТОП-10 самых продаваемых смартфонов в 2023 году. Также представляли ТОП-10 смартфонов, которыми наиболее довольны пользователи.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

13:58 Работники ТЦК провели рейд на один из крупнейших рынков Киева

06:40 Цены на металлолом в декабре. Сколько стоит 1 кг черного металла в Украине

06:20 Особенности пекинской капусты – польза и вред

08:43 Украинцы могут получить 5 тыс. грн от ПриватБанка — что нужно успеть до 31 декабря

Новость с фото

07:25 Оптическая головоломка, которую за 11 секунд может решить только 1% людей

Принудительная паспортизация в Энергодаре. Почему работников ЗАЭС не пускают на станцию - 80x80

Принудительная паспортизация в Энергодаре. Почему работников ЗАЭС не пускают на станцию

Новость с фото

23:57Известный украинский телеведущий сбежал за границу

19:57 Какая категория украинцев будет получать повестки с 1 января — разъяснение

11:15 Легенды украинской эстрады воссоединятся после 20 лет разлуки

18:30 Проехать на юг Одесчины мужчинам станет сложнее — новые правила ГПСУ

09:40 Динамо зимой продаст свою звезду в заграничный клуб — о ком идет речь

Актуальное по теме