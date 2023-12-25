Рейтинг водонепроницаемых смартфонов в 2023 году: ТОП-5

ТОП-5 лучших водонепроницаемых смартфонов в 2023 году
Если вы любите путешествия за городом, то приобретение телефона, который может выдержать влияние пыли и воды, должно быть приоритетом. Эксперты собрали телефоны, сосредоточившись, прежде всего, на защите, а не просто на лучших технических характеристиках.
Об этом написал Android Police.
Nokia XR21
Лучший из лучших
Nokia XR21 протестирован на соответствие стандартам MIL-STD-810H и IP69K, что делает его одним из самых защищенных от пыли, воды и падений телефонов на рынке.
Объективы камеры и экран защищены стеклом Gorilla Glass Victus, обеспечивающим разрешение 120 Гц FHD+, а также быструю зарядку 33 Вт и до двух дней автономной работы от аккумулятора.
Минусы
- Устаревший 5G-чип Snapdragon 695 предлагает среднюю производительность.
- Яркость дисплея достигает всего 550 нит.
Цена: 500 долларов.
iPhone 15 Pro Max
Премиальный выбор
Не только один из самых мощных телефонов на рынке, но и один из самых водонепроницаемых. Способен выдерживать погружение на глубину до шести метров. Имеет самый высокий из доступных рейтингов IP68
Минусы
- Дорогой.
Цена: 1199 долларов.
Blackview BV5200 Pro
Лучшее соотношение цены и качества
Один из самых доступных защищенных смартфонов, которые вы можете купить, с рейтингами IP69K и MIL-STD-810H. Однако компромиссом между низкой ценой и отличной защитой являются его более низкие технические характеристики.
Минусы
- Устаревший чип MediaTek Helio G35 ограничивает производительность.
- Дисплей 720p.
- Медленная зарядка 10 Вт.
Цена: 180 долларов.
Samsung Galaxy S23 Ultra
Лучший флагман на Android
Samsung Galaxy S23 Ultra остается лидером среди смартфонов на базе Android благодаря отличным техническим характеристикам. Он имеет защиту от пыли и воды в соответствии со стандартом IP68 (погружение в пресную воду на глубину до 1,5 м сроком до 30 мин).
Минусы
- Дорогой.
- Массивный.
Цена: 1200 долларов.
Samsung Galaxy S23 FE
Отличное соотношение цены и качества
Бюджетный флагман Samsung, являющийся достойным младшим братом Galaxy S23. Также имеет защиту от пыли и воды по стандарту IP68 (на глубину до 1,5 м на срок до 30 мин).
Минусы
- Слабая телеобъективная камера.
- Старое стекло Gorilla Glass 5 спереди и сзади.
Цена: 630 долларов.
Ранее мы писали о ТОП-10 самых продаваемых смартфонов в 2023 году. Также представляли ТОП-10 смартфонов, которыми наиболее довольны пользователи.
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