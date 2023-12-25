Рейтинг водонепроникних смартфонів у 2023 році: ТОП-5

Технічно дуже мало телефонів є водонепроникними, тому не сподівайтеся, що зможете взяти свій смартфон поплавати. Фото: sammobile.com

Якщо ви любите подорожі за містом, придбання телефону, який може витримати вплив пилу та води, має бути пріоритетом. Експерти зібрали список телефонів, зосередившись насамперед на захисті, а не просто на найкращих технічних характеристиках.

Про це написав Android Police.

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Nokia XR21

Найкращий з кращих

Фото: notebookcheck.net

Nokia XR21 протестовано на відповідність стандартам MIL-STD-810H та IP69K, що робить його одним з найбільш захищених від пилу, води та падінь телефонів на ринку.

Об'єктиви камери та екран захищено склом Gorilla Glass Victus, яке забезпечує роздільну здатність 120 Гц FHD+, а також швидку зарядку 33 Вт і до двох днів автономної роботи від акумулятора.

Мінуси

Застарілий 5G-чіп Snapdragon 695 пропонує середню продуктивність.

Яскравість дисплея досягає лише 550 ніт.

Ціна: 500 доларів.

iPhone 15 Pro Max

Преміальний вибір

Фото: bandwerk.com

Не лише один з найпотужніших телефонів на ринку, але й один з найбільш водонепроникних. Здатний витримувати занурення на глибину до шести метрів. Має найвищий з доступних рейтингів IP68

Мінуси

Дорогий.

Ціна: 1199 доларів.

Blackview BV5200 Pro

Найкраще співвідношення ціни та якості

Фото: marketsmart.com.ua

Один з найдоступніших захищених смартфонів, який ви можете купити, з рейтингами IP69K і MIL-STD-810H. Однак компромісом між низькою ціною і відмінним захистом є його нижчі технічні характеристики.

Мінуси

Застарілий чіп MediaTek Helio G35 обмежує продуктивність.

Дисплей 720p.

Повільна зарядка 10 Вт.

Ціна: 180 доларів.

Samsung Galaxy S23 Ultra

Найкращий флагман на Android

Фото: infogad.com

Samsung Galaxy S23 Ultra залишається лідером серед смартфонів на базі Android завдяки чудовим технічним характеристикам. Він має захист від пилу й води відповідно до стандарту IP68 (занурення у прісну воду на глибину до 1,5 м на термін до 30 хв).

Мінуси

Дорогий.

Масивний.

Ціна: 1200 доларів.

Samsung Galaxy S23 FE

Відмінне співвідношення ціни та якості

Фото: androidauthority.com

Бюджетний флагман Samsung, який є гідним молодшим братом Galaxy S23. Також має захист від пилу й води за стандартом IP68 (на глибину до 1,5 м на термін до 30 хв).

Мінуси

Слабка телеоб'єктивна камера.

Старе скло Gorilla Glass 5 спереду і ззаду.

Ціна: 630 доларів.

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