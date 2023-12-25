Рейтинг водонепроникних смартфонів у 2023 році: ТОП-5

ТОП-5 найкращих водонепроникних смартфонів у 2023 році
Якщо ви любите подорожі за містом, придбання телефону, який може витримати вплив пилу та води, має бути пріоритетом. Експерти зібрали список телефонів, зосередившись насамперед на захисті, а не просто на найкращих технічних характеристиках.
Про це написав Android Police.
Nokia XR21
Найкращий з кращих
Nokia XR21 протестовано на відповідність стандартам MIL-STD-810H та IP69K, що робить його одним з найбільш захищених від пилу, води та падінь телефонів на ринку.
Об'єктиви камери та екран захищено склом Gorilla Glass Victus, яке забезпечує роздільну здатність 120 Гц FHD+, а також швидку зарядку 33 Вт і до двох днів автономної роботи від акумулятора.
Мінуси
- Застарілий 5G-чіп Snapdragon 695 пропонує середню продуктивність.
- Яскравість дисплея досягає лише 550 ніт.
Ціна: 500 доларів.
iPhone 15 Pro Max
Преміальний вибір
Не лише один з найпотужніших телефонів на ринку, але й один з найбільш водонепроникних. Здатний витримувати занурення на глибину до шести метрів. Має найвищий з доступних рейтингів IP68
Мінуси
- Дорогий.
Ціна: 1199 доларів.
Blackview BV5200 Pro
Найкраще співвідношення ціни та якості
Один з найдоступніших захищених смартфонів, який ви можете купити, з рейтингами IP69K і MIL-STD-810H. Однак компромісом між низькою ціною і відмінним захистом є його нижчі технічні характеристики.
Мінуси
- Застарілий чіп MediaTek Helio G35 обмежує продуктивність.
- Дисплей 720p.
- Повільна зарядка 10 Вт.
Ціна: 180 доларів.
Samsung Galaxy S23 Ultra
Найкращий флагман на Android
Samsung Galaxy S23 Ultra залишається лідером серед смартфонів на базі Android завдяки чудовим технічним характеристикам. Він має захист від пилу й води відповідно до стандарту IP68 (занурення у прісну воду на глибину до 1,5 м на термін до 30 хв).
Мінуси
- Дорогий.
- Масивний.
Ціна: 1200 доларів.
Samsung Galaxy S23 FE
Відмінне співвідношення ціни та якості
Бюджетний флагман Samsung, який є гідним молодшим братом Galaxy S23. Також має захист від пилу й води за стандартом IP68 (на глибину до 1,5 м на термін до 30 хв).
Мінуси
- Слабка телеоб'єктивна камера.
- Старе скло Gorilla Glass 5 спереду і ззаду.
Ціна: 630 доларів.
Раніше ми писали про ТОП-10 найбільш продаваних смартфонів у 2023 році. Також представляли ТОП-10 смартфонів, якими найбільше задоволені користувачі.
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