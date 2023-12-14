ТОП-9 самых популярных телевизоров в Украине в 2023 году
14 декабря 2023 19:55
В каждом из трех популярных сегментов телевизоров есть и топовые, и дешевые модели. Фото: Samsung
Составители рейтинга рассмотрели телевизоры, которые покупали украинцы в течение 2023 года. Среди них выделены три самых популярных модели в трех ходовых диагоналях с разрешением 4К.
Об этом написал Hotline.
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Диагональ 65''
65 дюймов — диагональ для владельцев больших комнат, которые хотят устроить домашний кинотеатр.
- Бюджетная модель — Xiaomi Mi TV P1E 2022 года по цене 25 тыс. грн. (4к матрица на 60 Гц, поддержка HDR, Android TV, современный дизайн).
- Средняя модель — Philips 65PUS8818 по цене от 35 тыс. грн. (120 Гц на 4К-LED матрице, звуковая система на 40 Вт, можно использовать для самых современных игр и цветокоррекции).
- Топовая модель — Samsung QE65S90C по цене 52-125 тыс. грн (экран на квантовых точках, мощный процессор, тонкий дизайн, 144 Гц в игровом режиме).
Диагональ 55''
55 дюймов — самый популярный сегодня формат.
- Бюджетная модель — Samsung UE55CU7172 по цене от 15 тыс. грн (VA-матрица, 60 Гц, Tizen и т.д.).
- Средняя модель — Philips 55PUS8818 по цене от 32 тыс. грн (LED-матрица, 120 Гц и все, что имеет Philips на 651'').
- Топовая модель — LG OLED55C2 по цене 60-70 тыс. грн (экран на квантовых точках, 120 Гц, много настроек).
Диагональ 43''
43 дюйма — современный стандарт народных телевизоров, полностью заменивший 32''.
- Бюджетная модель — Samsung UE55CU7172 по цене от 12 тыс. грн (VA-матрица, 60 Гц, Tizen и т.п.).
- Средняя модель — Sony KD-43X75WL по цене от 22 тыс. грн. (60 Гц, HDR, Smart TV и т.п.).
- Топовая модель — Samsung QE43QN90C по цене до 50 тыс. грн (квантовые точки, 120 Гц, игровые режимы с FreeSync и т.п.).
Ранее мы писали, что Xiaomi выпустила гигантский телевизор по цене смартфона, а Samsung — по цене автомобиля.
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