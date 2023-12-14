ТОП-9 найпопулярніших телевізорів в Україні у 2023 році

В кожному з трьох популярних сегментів телевізорів є і топові, і дешеві моделі. Фото: Samsung

Упорядники рейтингу розглянули телевізори, які купляли українці протягом 2023 року. Серед них виділено три найпопулярніших моделі в трьох ходових діагоналях з роздільною здатністю 4К.

Про це написав Hotline.

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Діагональ 65''

65 дюймів — діагональ для власників великих кімнат, які хочуть влаштувати домашній кінотеатр.

Бюджетна модель — Xiaomi Mi TV P1E 2022 року за ціною 25 тис. грн. (4К матриця на 60 Гц, підтримка HDR, Android TV, сучасний дизайн).

— Xiaomi Mi TV P1E 2022 року за ціною (4К матриця на 60 Гц, підтримка HDR, Android TV, сучасний дизайн). Середня модель — Philips 65PUS8818 за ціною від 35 тис. грн. (120 Гц на 4К-LED матриці, звукова система на 40 Вт, можна використовувати для найсучасніших ігор та кольорокорекції).

— Philips 65PUS8818 за ціною від (120 Гц на 4К-LED матриці, звукова система на 40 Вт, можна використовувати для найсучасніших ігор та кольорокорекції). Топова модель — Samsung QE65S90C за ціною 52-125 тис. грн (екран на квантових точках, потужний процесор, тонкий дизайн, 144 Гц в ігровому режимі тощо).

Діагональ 55''

55 дюймів — найпопулярніший сьогодні формат.

Бюджетна модель — Samsung UE55CU7172 за ціною від 15 тис. грн (VA-матриця, 60 Гц, Tizen тощо).

— Samsung UE55CU7172 за ціною від (VA-матриця, 60 Гц, Tizen тощо). Середня модель — Philips 55PUS8818 за ціною від 32 тис. грн (LED-матриця, 120 Гц і все, що має Philips на 65'').

— Philips 55PUS8818 за ціною від (LED-матриця, 120 Гц і все, що має Philips на 65''). Топова модель — LG OLED55C2 за ціною 60-70 тис. грн (екран на квантових точках, 120 Гц, багато налаштувань).

Діагональ 43''

43 дюйми — сучасний стандарт народних телевізорів, який повністю замінив 32''.

Бюджетна модель — Samsung UE55CU7172 за ціною від 12 тис. грн (VA-матриця, 60 Гц, Tizen тощо).

— Samsung UE55CU7172 за ціною від (VA-матриця, 60 Гц, Tizen тощо). Середня модель — Sony KD-43X75WL за ціною від 22 тис. грн. (60 Гц, HDR, Smart TV тощо).

— Sony KD-43X75WL за ціною від (60 Гц, HDR, Smart TV тощо). Топова модель — Samsung QE43QN90C за ціною до 50 тис. грн (квантові точки, 120 Гц, ігрові режими з FreeSync тощо).

Раніше ми писали, що Xiaomi випустила гігантський телевізор за ціною смартфона, а Samsung — за ціною автомобіля.