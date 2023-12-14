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Эти новогодние украшения мешают работе Wi-Fi-роутера — уберите их подальше

14 декабря 2023 20:50
b5f6d667-b161-4609-da94-d00120c2ca00 - Антон Востренко
Эти новогодние украшения мешают работе Wi-Fi-роутера: уберите их дальше
Праздничные украшения тормозят интернет. Фото: komando.com
b5f6d667-b161-4609-da94-d00120c2ca00 - Антон Востренко

Гирлянды, мишура и елка могут привести к снижению скорости Wi-Fi на праздники. Новый отчет Uswitch показал, что украшения способны даже остановить беспроводное соединение.

Об этом сообщили GBnews.

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Что происходит с Wi-Fi

Wi-Fi распространяется от роутера, как радиоволны. Если перед роутером поставить мебель или елку, то максимальный радиус действия беспроводной сети уменьшится.

Препятствуют соединению Wi-Fi: телевизоры с плоским экраном, системы объемного звучания, домашний аквариум, волны от СВЧ-печи, бойлер и т.д.

Какие украшения мешают роутеру

  • Праздничная мишура изготавливается из светоотражающего материала, отображающего и рассеивающего Wi-Fi-сигнал.
  • Гирлянды могут создавать вокруг себя слабое электромагнитное поле, мешающее радиоволнам распространяться от роутера.

Что делать

Эксперты рекомендуют размещать роутер как можно выше в комнате и подальше от елки и праздничных украшений.

В выходные широкополосная сеть и так будет перегружена из-за пикового спроса почти весь день, а украшения на елке, оказывающие давление на Wi-Fi, это последнее, что вам нужно.

Ранее мы писали, как улучшить качество сигнала мобильной связи на смартфоне. Также сообщалось, как пользоваться телефоном, чтобы он пережил холод.

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