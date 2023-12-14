Эти новогодние украшения мешают работе Wi-Fi-роутера: уберите их дальше

Праздничные украшения тормозят интернет. Фото: komando.com

Гирлянды, мишура и елка могут привести к снижению скорости Wi-Fi на праздники. Новый отчет Uswitch показал, что украшения способны даже остановить беспроводное соединение.

Об этом сообщили GBnews.

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Что происходит с Wi-Fi

Wi-Fi распространяется от роутера, как радиоволны. Если перед роутером поставить мебель или елку, то максимальный радиус действия беспроводной сети уменьшится.

Препятствуют соединению Wi-Fi: телевизоры с плоским экраном, системы объемного звучания, домашний аквариум, волны от СВЧ-печи, бойлер и т.д.

Какие украшения мешают роутеру

Праздничная мишура изготавливается из светоотражающего материала, отображающего и рассеивающего Wi-Fi-сигнал.

Гирлянды могут создавать вокруг себя слабое электромагнитное поле, мешающее радиоволнам распространяться от роутера.

Что делать

Эксперты рекомендуют размещать роутер как можно выше в комнате и подальше от елки и праздничных украшений.

В выходные широкополосная сеть и так будет перегружена из-за пикового спроса почти весь день, а украшения на елке, оказывающие давление на Wi-Fi, это последнее, что вам нужно.

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