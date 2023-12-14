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Ці новорічні прикраси заважають роботі Wi-Fi-роутера — приберіть їх далі

14 грудня 2023 20:50
b5f6d667-b161-4609-da94-d00120c2ca00 - Антон Востренко
Ці новорічні прикраси заважають роботі Wi-Fi-роутера: приберіть їх далі
Святкові прикраси гальмують інтернет. Фото: komando.com
b5f6d667-b161-4609-da94-d00120c2ca00 - Антон Востренко

Гірлянди, мішура та ялинка можуть спричинити зниження швидкості Wi-Fi на свята. Новий звіт компанії Uswitch показав, що прикраси здатні навіть зупинити бездротове з'єднання.

Про це повідомили GBnews.

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Що відбувається з Wi-Fi

Wi-Fi поширюється від роутера, як радіохвилі. Якщо перед роутером поставити меблі або ялинку, максимальний радіус дії бездротової мережі зменшиться.

Перешкоджають Wi-Fi з'єднанню: телевізори з плоским екраном, системи об'ємного звучання, домашній акваріум, хвилі від НВЧ-печі, бойлер тощо.

Які прикраси заважають роутеру

  • Святкова мішура виготовляється зі світловідбиваючого матеріалу, який відображає та розсіює Wi-Fi-сигнал.
  • Гірлянди можуть створювати довкола себе слабке електромагнітне поле, яке заважає радіохвилям поширюватися від роутера.

Що робити

Експерти рекомендують розміщувати роутер якомога вище в кімнаті та якомога далі від ялинки та святкових прикрас.

У вихідні широкосмугова мережа й так буде перевантажена через піковий попит майже весь день, а прикраси на ялинці, які додають тиску на Wi-Fi, це останнє, що вам потрібно.

Раніше ми писали, як поліпшити якість сигналу мобільного зв'язку на смартфоні. Також повідомляли, як користуватися телефоном, щоб він пережив холод.

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