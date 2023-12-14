Ці новорічні прикраси заважають роботі Wi-Fi-роутера: приберіть їх далі

Святкові прикраси гальмують інтернет. Фото: komando.com

Гірлянди, мішура та ялинка можуть спричинити зниження швидкості Wi-Fi на свята. Новий звіт компанії Uswitch показав, що прикраси здатні навіть зупинити бездротове з'єднання.

Про це повідомили GBnews.

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Що відбувається з Wi-Fi

Wi-Fi поширюється від роутера, як радіохвилі. Якщо перед роутером поставити меблі або ялинку, максимальний радіус дії бездротової мережі зменшиться.

Перешкоджають Wi-Fi з'єднанню: телевізори з плоским екраном, системи об'ємного звучання, домашній акваріум, хвилі від НВЧ-печі, бойлер тощо.

Які прикраси заважають роутеру

Святкова мішура виготовляється зі світловідбиваючого матеріалу, який відображає та розсіює Wi-Fi-сигнал.

Гірлянди можуть створювати довкола себе слабке електромагнітне поле, яке заважає радіохвилям поширюватися від роутера.

Що робити

Експерти рекомендують розміщувати роутер якомога вище в кімнаті та якомога далі від ялинки та святкових прикрас.

У вихідні широкосмугова мережа й так буде перевантажена через піковий попит майже весь день, а прикраси на ялинці, які додають тиску на Wi-Fi, це останнє, що вам потрібно.

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