Ці новорічні прикраси заважають роботі Wi-Fi-роутера — приберіть їх далі
Гірлянди, мішура та ялинка можуть спричинити зниження швидкості Wi-Fi на свята. Новий звіт компанії Uswitch показав, що прикраси здатні навіть зупинити бездротове з'єднання.
Про це повідомили GBnews.
Що відбувається з Wi-Fi
Wi-Fi поширюється від роутера, як радіохвилі. Якщо перед роутером поставити меблі або ялинку, максимальний радіус дії бездротової мережі зменшиться.
Перешкоджають Wi-Fi з'єднанню: телевізори з плоским екраном, системи об'ємного звучання, домашній акваріум, хвилі від НВЧ-печі, бойлер тощо.
Які прикраси заважають роутеру
- Святкова мішура виготовляється зі світловідбиваючого матеріалу, який відображає та розсіює Wi-Fi-сигнал.
- Гірлянди можуть створювати довкола себе слабке електромагнітне поле, яке заважає радіохвилям поширюватися від роутера.
Що робити
Експерти рекомендують розміщувати роутер якомога вище в кімнаті та якомога далі від ялинки та святкових прикрас.
У вихідні широкосмугова мережа й так буде перевантажена через піковий попит майже весь день, а прикраси на ялинці, які додають тиску на Wi-Fi, це останнє, що вам потрібно.
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