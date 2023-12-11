Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow IT arrow В Google рассказали, что чаще всего искали украинцы в 2023 году arrow

В Google рассказали, что чаще всего искали украинцы в 2023 году

11 декабря 2023 14:08
b5f6d667-b161-4609-da94-d00120c2ca00 - Антон Востренко
В Google рассказали, что чаще всего искали украинцы в 2023 году
Человек осуществляет поиск через Google. Фото: BG Digital Group
b5f6d667-b161-4609-da94-d00120c2ca00 - Антон Востренко

Как всегда, в конце года компания Google публикует итоговый рейтинг поисковых запросов украинских пользователей поисковой системы. Чтобы узнать, какие запросы были наиболее актуальны в 2023 году, специалисты компании проанализировали, что чаще всего искали украинцы в Google, и к каким темам больше рос интерес в течение 2023 года.

Об этом сообщается на сайте Google.

Читайте также:

Полностью список запросов 2023 года, популярность которых больше выросла в Украине за год, выглядит так.

Определяющие моменты года:

  • Карта воздушных тревог
  • График отключения света
  • Пригожин
  • ChatGPT
  • Оппенгеймер
  • Deep State
  • Израиль
  • Соледар
  • Каховская ГЭС
  • Евровидение 2023

Персона, интерес к которой рос больше всего:

  • Рустем Умеров
  • Спартак Суббота
  • Алексей Арестович
  • Александр Усик
  • Владимир Путин
  • Михаил Мудрик
  • Кирилл Буданов
  • Дмитрий Линартович
  • Ирина Фарион
  • Гарик Бирча

Ушли навсегда:

  • Евгений Пригожин
  • Нина Матвиенко
  • Денис Монастырский
  • Владлен Татарский
  • Валентин Юдашкин
  • Мэтью Перри
  • Тото Кутуньо
  • Сергей Сивохо
  • Вахтанг Кикабиде
  • Тина Тернер

Вопрос: "Что такое?":

  • Гепатит А
  • Хаммас
  • РЕБ
  • Редан
  • Чтобы
  • Сектор Газа
  • Промзона
  • Макеба
  • Ипсо
  • Кассетные боеприпасы

Покупка:

  • Калий йодид
  • Генератор
  • Укрзализныця билеты онлайн
  • Айфон 15
  • Повербанк
  • Нимесил
  • Аэрогриль
  • Старлинк
  • 20 гривен к годовщине войны
  • Лампа на аккумуляторе

Фильм:

  • Оппенгеймер
  • Аватар 2: Путь воды
  • Мовка
  • Форсаж 10
  • Джон Уик 4
  • Барби
  • Пять ночей в Фредди
  • Люксембург, Люксембург
  • Чебурашка
  • Часовые галактики 3

Сериал:

  • Венздей
  • Хороший врач
  • Кровавые цветы
  • Домик на счастье 4 сезон
  • Мандолорец
  • Зимородок
  • Слово пацана
  • Король Талсы
  • Джинни и Джорджия 2 сезон
  • Ведьмак 3 сезон

Таков был 2023 год глазами украинских пользователей поисковой системы Google.

Ранее мы рассказывали, что компания Google создала новую модель генеративного искусственного интеллекта Gemini . Новинка от компании, вероятно, станет конкурентом для GPT-4. Gemini сможет обрабатывать информацию по видео, аудио и тексту.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

17:49 В ТЦК придумали способ, как мобилизовать всех мужчин

18:05 Экс-командир "Азова" Жорин резко отреагировал на призывы отправить на фронт работников ТЦК

13:23 В Украине уже действуют новые правила выдачи повесток — что изменилось

06:15 Мобилизация продолжается — с какими болезнями суставов и позвоночника не могут призвать на службу

05:58 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 декабря: полный список

Как улучшить мобилизацию в Украине: три шага - 80x80

Как улучшить мобилизацию в Украине: три шага

19:44 Что делать, если вам выписывают повестку прямо в маршрутке — советы украинцам

Новость с видео

04:12 "Азов" ищет специалистов с оплатой до 125 000 грн - какие вакансии предлагают

19:17 Экс-командир ответил, сколько украинцев необходимо мобилизовать в 2024 году

13:11 В Украине действуют новые правила вручения повесток военнообязанным — что изменилось

05:42 Американское издание назвало кратчайший путь к победе Украины

Актуальное по теме