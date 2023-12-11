В Google рассказали, что чаще всего искали украинцы в 2023 году

Человек осуществляет поиск через Google. Фото: BG Digital Group

Как всегда, в конце года компания Google публикует итоговый рейтинг поисковых запросов украинских пользователей поисковой системы. Чтобы узнать, какие запросы были наиболее актуальны в 2023 году, специалисты компании проанализировали, что чаще всего искали украинцы в Google, и к каким темам больше рос интерес в течение 2023 года.

Об этом сообщается на сайте Google.

Читайте также:

Полностью список запросов 2023 года, популярность которых больше выросла в Украине за год, выглядит так.

Определяющие моменты года:

Карта воздушных тревог

График отключения света

Пригожин

ChatGPT

Оппенгеймер

Deep State

Израиль

Соледар

Каховская ГЭС

Евровидение 2023

Персона, интерес к которой рос больше всего:

Рустем Умеров

Спартак Суббота

Алексей Арестович

Александр Усик

Владимир Путин

Михаил Мудрик

Кирилл Буданов

Дмитрий Линартович

Ирина Фарион

Гарик Бирча

Ушли навсегда:

Евгений Пригожин

Нина Матвиенко

Денис Монастырский

Владлен Татарский

Валентин Юдашкин

Мэтью Перри

Тото Кутуньо

Сергей Сивохо

Вахтанг Кикабиде

Тина Тернер

Вопрос: "Что такое?":

Гепатит А

Хаммас

РЕБ

Редан

Чтобы

Сектор Газа

Промзона

Макеба

Ипсо

Кассетные боеприпасы

Покупка:

Калий йодид

Генератор

Укрзализныця билеты онлайн

Айфон 15

Повербанк

Нимесил

Аэрогриль

Старлинк

20 гривен к годовщине войны

Лампа на аккумуляторе

Фильм:

Оппенгеймер

Аватар 2: Путь воды

Мовка

Форсаж 10

Джон Уик 4

Барби

Пять ночей в Фредди

Люксембург, Люксембург

Чебурашка

Часовые галактики 3

Сериал:

Венздей

Хороший врач

Кровавые цветы

Домик на счастье 4 сезон

Мандолорец

Зимородок

Слово пацана

Король Талсы

Джинни и Джорджия 2 сезон

Ведьмак 3 сезон

Таков был 2023 год глазами украинских пользователей поисковой системы Google.

Ранее мы рассказывали, что компания Google создала новую модель генеративного искусственного интеллекта Gemini . Новинка от компании, вероятно, станет конкурентом для GPT-4. Gemini сможет обрабатывать информацию по видео, аудио и тексту.