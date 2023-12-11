В Google рассказали, что чаще всего искали украинцы в 2023 году
Как всегда, в конце года компания Google публикует итоговый рейтинг поисковых запросов украинских пользователей поисковой системы. Чтобы узнать, какие запросы были наиболее актуальны в 2023 году, специалисты компании проанализировали, что чаще всего искали украинцы в Google, и к каким темам больше рос интерес в течение 2023 года.
Об этом сообщается на сайте Google.
Полностью список запросов 2023 года, популярность которых больше выросла в Украине за год, выглядит так.
Определяющие моменты года:
- Карта воздушных тревог
- График отключения света
- Пригожин
- ChatGPT
- Оппенгеймер
- Deep State
- Израиль
- Соледар
- Каховская ГЭС
- Евровидение 2023
Персона, интерес к которой рос больше всего:
- Рустем Умеров
- Спартак Суббота
- Алексей Арестович
- Александр Усик
- Владимир Путин
- Михаил Мудрик
- Кирилл Буданов
- Дмитрий Линартович
- Ирина Фарион
- Гарик Бирча
Ушли навсегда:
- Евгений Пригожин
- Нина Матвиенко
- Денис Монастырский
- Владлен Татарский
- Валентин Юдашкин
- Мэтью Перри
- Тото Кутуньо
- Сергей Сивохо
- Вахтанг Кикабиде
- Тина Тернер
Вопрос: "Что такое?":
- Гепатит А
- Хаммас
- РЕБ
- Редан
- Чтобы
- Сектор Газа
- Промзона
- Макеба
- Ипсо
- Кассетные боеприпасы
Покупка:
- Калий йодид
- Генератор
- Укрзализныця билеты онлайн
- Айфон 15
- Повербанк
- Нимесил
- Аэрогриль
- Старлинк
- 20 гривен к годовщине войны
- Лампа на аккумуляторе
Фильм:
- Оппенгеймер
- Аватар 2: Путь воды
- Мовка
- Форсаж 10
- Джон Уик 4
- Барби
- Пять ночей в Фредди
- Люксембург, Люксембург
- Чебурашка
- Часовые галактики 3
Сериал:
- Венздей
- Хороший врач
- Кровавые цветы
- Домик на счастье 4 сезон
- Мандолорец
- Зимородок
- Слово пацана
- Король Талсы
- Джинни и Джорджия 2 сезон
- Ведьмак 3 сезон
Таков был 2023 год глазами украинских пользователей поисковой системы Google.
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