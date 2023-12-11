В Google розповіли, що найчастіше шукали українці в 2023 році

Чоловік здійснює пошук через Google. Фото: BG Digital Group

Як і завжди, в кінці року компанія Google публікує підсумковий рейтинг пошукових запитів українських користувачів пошуково системи. Щоб дізнатися, які запити були найбільш актуальними в 2023 році, фахівці компанії проаналізували, що найчастіше шукали українці в Google, та до яких тем найбільше зростав інтерес протягом 2023 року.

Про це повідомляється на сайті Google.

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Повністю список запитів 2023 року, популярність яких найбільше зросла в Україні за рік, має такий вигляд.

Визначальні моменти року:

Карта повітряних тривог

Графік відключення світла

Пригожин

ChatGPT

Оппенгеймер

Deep State

Ізраїль

Соледар

Каховська ГЕС

Євробачення 2023

Персона, інтерес до якої зростав найбільше:

Рустем Умєров

Спартак Суббота

Олексій Арестович

Олександр Усик

Володимир Путін

Михайло Мудрик

Кирило Буданов

Дмитро Лінартович

Ірина Фаріон

Гарік Бірча

Пішли назавжди:

Євген Пригожин

Ніна Матвієнко

Денис Монастирський

Владлен Татарський

Валентин Юдашкін

Меттью Перрі

Тото Кутуньйо

Сергій Сивохо

Вахтанг Кікабідзе

Тіна Тернер

Питання: "Що таке?":

Гепатит А

Хамас

РЕБ

Редан

Каб

Сектор Газа

Промзона

Макеба

Іпсо

Касетні боєприпаси

Покупка:

Калій йодид

Генератор

Укрзалізниця квитки онлайн

Айфон 15

Повербанк

Німесил

Аерогриль

Старлінк

20 гривень до річниці війни

Лампа на акумуляторі

Фільм:

Оппенгеймер

Аватар 2: Шлях води

Мавка

Форсаж 10

Джон Уік 4

Барбі

П'ять ночей у Фредді

Люксембург, Люксембург

Чебурашка

Вартові галактики 3

Серіал:

Венздей

Гарний лікар

Криваві квіти

Будиночок на щастя 4 сезон

Мандалорець

Зимородок

Слово пацана

Король Талси

Джинні й Джорджія 2 сезон

Відьмак 3 сезон

Таким був 2023 рік очима українських користувачів пошукової системи Google.

Раніше ми розповідали, що компанія Google створила нову модель генеративного штучного інтелекту Gemini. Новинка від компанії, ймовірно, стане конкурентом для GPT-4. Gemini зможе обробляти інформацію з відео, аудіо та тексту.