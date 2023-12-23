Чат-бот зі штучним інтелектом від Microsoft тепер може генерувати музику
Чат-бот зі штучним інтелектом Microsoft Copilot, який раніше називався BingChat, відтепер може генерувати музику за текстовим описом. Для цієї функції компанія співпрацює з платформою Suno.
Про це повідомляє The Verge.
Music creation now made easier with @Suno_ai_ integration in Copilot. 🎵 Learn more: https://t.co/QYH1w76y94 pic.twitter.com/hZuwkCY96b— Bing (@bing) December 19, 2023
Генерування музики за допомогою ШІ
Розробники розповіли, що тепер вони дають можливість користувачам створювати персоналізовані пісні незалежно від їх вмінь та навичок у цій сфері. Платформа Suno вже давно працює з різними алгоритмами ШІ, здатними створювати цілі пісні, а партнерство з Microsoft стане для платформи чудовою співпрацею.
Як це працює
Коли користувач отримує доступ до нового інструменту, йому потрібно ввести підказку й дозволити алгоритму зробити все інше. Процес не відрізняється від запиту на створення картинки чи тексту. ШІ створить персоналізовану пісню з текстом та голосами. До того ж люди можуть створити інструментальну мелодію.
Використання ШІ в музиці зростає, однак більшість цих інструментів призначені для допомоги музикантам. Цей же — для тих, хто не є музикантом і хоче написати мелодію для особистого використання.
Ймовірно, пісня можна буде використати й для додавання у відео на YouTube чи TikTok. Зазвичай платформа Suno забороняє своїм безкоштовним користувачам монетизувати створені ШІ-пісні на YouTube або Spotify, але надає платним користувачам комерційні права на згенеровані ними композиції. Однак у випадку співпраці з Microsoft усе може стати інакше.
Функція почала працювати 20 грудня. Користувачів попередили, що, перш ніж вона з'явиться у нашому регіоні, може пройти декілька тижнів.
Нагадаємо, вчені вперше зробили наукове відкриття за допомогою великої мовної моделі. Штучний інтелект не просто переповів вже відомі дані, а згенерував інформацію, яка виходить за межі людських знань.
Читайте Новини.LIVE!