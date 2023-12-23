Чат-бот зі штучним інтелектом від Microsoft тепер може генерувати музику

Жінка працює за ноутбуком. Фото: Pexels

Чат-бот зі штучним інтелектом Microsoft Copilot, який раніше називався BingChat, відтепер може генерувати музику за текстовим описом. Для цієї функції компанія співпрацює з платформою Suno.

Про це повідомляє The Verge.

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Генерування музики за допомогою ШІ

Розробники розповіли, що тепер вони дають можливість користувачам створювати персоналізовані пісні незалежно від їх вмінь та навичок у цій сфері. Платформа Suno вже давно працює з різними алгоритмами ШІ, здатними створювати цілі пісні, а партнерство з Microsoft стане для платформи чудовою співпрацею.

Як це працює

Коли користувач отримує доступ до нового інструменту, йому потрібно ввести підказку й дозволити алгоритму зробити все інше. Процес не відрізняється від запиту на створення картинки чи тексту. ШІ створить персоналізовану пісню з текстом та голосами. До того ж люди можуть створити інструментальну мелодію.

Використання ШІ в музиці зростає, однак більшість цих інструментів призначені для допомоги музикантам. Цей же — для тих, хто не є музикантом і хоче написати мелодію для особистого використання.

Ймовірно, пісня можна буде використати й для додавання у відео на YouTube чи TikTok. Зазвичай платформа Suno забороняє своїм безкоштовним користувачам монетизувати створені ШІ-пісні на YouTube або Spotify, але надає платним користувачам комерційні права на згенеровані ними композиції. Однак у випадку співпраці з Microsoft усе може стати інакше.

Функція почала працювати 20 грудня. Користувачів попередили, що, перш ніж вона з'явиться у нашому регіоні, може пройти декілька тижнів.

Нагадаємо, вчені вперше зробили наукове відкриття за допомогою великої мовної моделі. Штучний інтелект не просто переповів вже відомі дані, а згенерував інформацію, яка виходить за межі людських знань.