Чат-бот с искусственным интеллектом от Microsoft теперь может генерировать музыку

Женщина работает за ноутбуком. Фото: Pexels

Чат-бот с искусственным интеллектом Microsoft Copilot, ранее называвшийся BingChat, теперь может генерировать музыку по текстовому описанию. Для этой функции компания сотрудничает с Suno.

Об этом сообщает The Verge.

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Генерирование музыки с помощью ИИ

Разработчики рассказали, что теперь они дают возможность пользователям создавать персонализированные песни независимо от их умений и навыков в этой сфере. Платформа Suno уже давно работает с различными алгоритмами ИИ, способными создавать целые песни, а партнерство с Microsoft станет для платформы отличным сотрудничеством.

Как это работает

Когда пользователь получает доступ к новому инструменту, ему нужно ввести подсказку и позволить алгоритму сделать все остальное. Процесс не отличается от запроса на создание картинки или текста. ИИ создаст персонализированную песню с текстом и голосами. К тому же люди могут создать инструментальную мелодию.

Использование ИИ в музыке растет, однако большинство этих инструментов предназначены для помощи музыкантам. Этот же — для тех, кто не является музыкантом и хочет написать мелодию для личного использования.

Вероятно, песню можно будет использовать и для добавления в видео на YouTube или TikTok. Обычно платформа Suno запрещает своим бесплатным пользователям монетизировать созданные ИИ-песни на YouTube или Spotify, но предоставляет платным пользователям коммерческие права на сгенерированные ими композиции. Однако в случае сотрудничества с Microsoft все может оказаться иначе.

Функция начала работу 20 декабря. Пользователей предупредили, что, прежде чем она появится в нашем регионе, может пройти несколько недель.

Напомним, ученые впервые сделали научное открытие с помощью обширной языковой модели. Искусственный интеллект не просто пересказал уже известные данные, а сгенерировал информацию, выходящую за пределы человеческих знаний.