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Експерти назвали найбільш очікувані зміни для смартфонів у 2024 році

21 грудня 2023 19:45
b5f6d667-b161-4609-da94-d00120c2ca00 - Антон Востренко
ТОП-4 найочікуваніших оновлень для смартфонів у 2024 році
Основні побажання для телефонів на 2024 рік: ще краще та дешевше. Фото: phonearena.com
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Щороку виробники вдосконалюють смартфони, наприклад, у 2023 році на дешевих телефонах з'явилися дисплеї середнього класу з високою частотою оновлення. На які зміни слід чекати у 2024 році.

Про це написав Pocket Now.

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Більше корисних функцій штучного інтелекту

Google продемонструвала кілька нових функцій штучного інтелекту в пристроях серії Pixel 8 для покращення якості фотографій та їх редагування. Більшість смартфонів вже використовують штучний інтелект для вивчення звичок та поведінки користувачів.

Швидка зарядка

Можливість заряджати смартфон від 0% до 100% менш ніж за 30 хвилин потрібна кожному. Але більшість смартфонів вартістю від 800 до 1800 доларів укомплектовані дуже повільними зарядками. В цьому аспекті Apple, Google та Samsung відстають від HONOR, OPPO, Xiaomi та OnePlus. Ймовірно, у 2024 році ситуація кардинально зміниться.

Бездротова зарядка для дешевих телефонів

Google додав бездротову зарядку потужністю 7,5 Вт до свого найдешевшого смартфона Pixel 7a (ціна від 400 доларів). Інші виробники не мають причин не впроваджувати цю технологію, щоб зробити свої дешеві пристрої ще привабливішими.

Нижчі ціни

Інфляція призвела до зростання цін на більшість смартфонів. Аналітики прогнозують, що інфляція може знизитися протягом наступних кількох років. Залишається сподіватися, що ціни на деякі бюджетні та середньокласні телефони впадуть разом зі стабілізацією ринка та покращенням економічної ситуації.

Раніше ми писали, що iPhone 16 отримає кнопку дії в усіх моделях лінійки. Також розкрилися деякі характеристики майбутнього смартфона Samsung Galaxy S25.

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