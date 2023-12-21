ТОП-4 самых ожидаемых обновлений для смартфонов в 2024 году

Основные пожелания для телефонов на 2024 год: еще лучше и дешевле. Фото: phonearena.com

Ежегодно производители усовершенствуют смартфоны, например, в 2023 году на дешевых телефонах появились дисплеи среднего класса с высокой частотой обновления. Каких изменений следует ожидать в 2024 году.

Об этом написал Pocket Now.

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Больше полезных функций искусственного интеллекта

Google продемонстрировала несколько новых функций искусственного интеллекта в устройствах серии Pixel 8 для улучшения качества фотографий и их редактирования. Большинство смартфонов используют искусственный интеллект для изучения привычек и поведения пользователей.

Быстрая зарядка

Возможность заряжать смартфон от 0% до 100% менее чем за 30 минут требуется каждому. Но большинство смартфонов стоимостью от 800 до 1800 долларов укомплектованы очень медленными зарядками. В этом аспекте Apple, Google и Samsung отстают от HONOR, OPPO, Xiaomi и OnePlus. Вероятно, в 2024 году ситуация кардинально изменится.

Беспроводная зарядка для дешевых телефонов

Google добавил беспроводную зарядку мощностью 7,5 Вт к своему самому дешевому смартфону Pixel 7a (цена от 400 долларов). У других производителей нет причин не внедрять эту технологию, чтобы сделать свои дешевые устройства еще более привлекательными.

Низкие цены

Инфляция привела к росту цен на большинство смартфонов. Аналитики прогнозируют, что инфляция может снизиться в течение нескольких лет. Остается надеяться, что цены на некоторые бюджетные и среднеклассные телефоны упадут вместе со стабилизацией рынка и улучшением экономической ситуации.

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