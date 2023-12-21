ТОП-4 самых ожидаемых обновлений для смартфонов в 2024 году

Эксперты назвали самые ожидаемые изменения для смартфонов в 2024 году
Ежегодно производители усовершенствуют смартфоны, например, в 2023 году на дешевых телефонах появились дисплеи среднего класса с высокой частотой обновления. Каких изменений следует ожидать в 2024 году.
Об этом написал Pocket Now.
Больше полезных функций искусственного интеллекта
Google продемонстрировала несколько новых функций искусственного интеллекта в устройствах серии Pixel 8 для улучшения качества фотографий и их редактирования. Большинство смартфонов используют искусственный интеллект для изучения привычек и поведения пользователей.
Быстрая зарядка
Возможность заряжать смартфон от 0% до 100% менее чем за 30 минут требуется каждому. Но большинство смартфонов стоимостью от 800 до 1800 долларов укомплектованы очень медленными зарядками. В этом аспекте Apple, Google и Samsung отстают от HONOR, OPPO, Xiaomi и OnePlus. Вероятно, в 2024 году ситуация кардинально изменится.
Беспроводная зарядка для дешевых телефонов
Google добавил беспроводную зарядку мощностью 7,5 Вт к своему самому дешевому смартфону Pixel 7a (цена от 400 долларов). У других производителей нет причин не внедрять эту технологию, чтобы сделать свои дешевые устройства еще более привлекательными.
Низкие цены
Инфляция привела к росту цен на большинство смартфонов. Аналитики прогнозируют, что инфляция может снизиться в течение нескольких лет. Остается надеяться, что цены на некоторые бюджетные и среднеклассные телефоны упадут вместе со стабилизацией рынка и улучшением экономической ситуации.
Ранее мы писали, что iPhone 16 получит кнопку действия во всех моделях линейки. Также открылись некоторые характеристики будущего смартфона Samsung Galaxy S25.
Читайте Новини.LIVE!