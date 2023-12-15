Експрацівниця Facebook викрала в компанії чотири мільйони доларів, — ЗМІ

Експрацівниця Facebook Барбара Ферлоу-Смайлс. Фото: соцмережі

Експрацівниця керівної посади корпорації Facebook Барбара Ферлоу-Смайлс вкрала у компанії за 4,5 роки роботи чотири мільйони доларів. На суді жінка визнала свою провину.

Про це повідомляє телеканал CNN.

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Деталі скандалу

Як зазначається, вона працювала провідним корпоративним стратегом та керівником багатьох програм з різноманіття, рівноправності та інклюзивності з січня 2017-го по вересень 2021 року.

За словами прокурорів, Ферлоу-Смайлс зловжила своїми керівними повноваженнями для "ведення розкішного способу життя у Каліфорнії та Джорджії". При цьому гроші компанії вона витрачала на б'юті-майстрів, робіт художників, няньок для своїх дітей та на оплату їхнього навчання.

Для цього вона прив'язувала до своїх робочих кредитних карток акаунти PayPal, Venmo та Cash App. Це дозволяло використовувати їх, аби сплачувати близьким та друзям нібито "надані Facebook товари та послуги".

"Вона навіть залучала до своїх злочинів родичів, друзів та інших спільників, і все це для того, щоб фінансувати розкішний спосіб життя за допомогою шахрайства, а не важкої та чесної роботи", — наголосив прокурор штату Каліфорнія Райан Б'юкенен.

Він додає, що жінка зловжила своєю посадою у Facebook, аби "надурити компанію на мільйони доларів, ігноруючи згубні наслідки для важливості її місії з різноманіття".

Нагадаємо, що раніше соцмережа Threads від Facebook стала доступною для користувачів у країнах Європейського Союзу. Раніше розробники соцмережі розповідали про масштабне оновлення, що дозволило б це зробити.

Ще раніше корпорація Марка Цукерберга заборонила рекламодавцям використовувати свої продукти на основі штучного інтелекту.