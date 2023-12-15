Экс-сотрудница Facebook похитила у компании четыре миллиона долларов, — СМИ

Экс-сотрудница Facebook Барбара Ферлоу-Смайлс. Фото: соцсети

Экс-сотрудница руководящего поста корпорации Facebook Барбара Ферлоу-Смайлс украла у компании за 4,5 года работы четыре миллиона долларов. На суде женщина признала свою вину.

Об этом сообщает телеканал CNN.

Читайте также:

Детали скандала

Как отмечается, она работала ведущим корпоративным стратегом и руководителем многих программ по разнообразию, равноправию и инклюзивности с января 2017-го по сентябрь 2021 года.

По словам прокуроров, Ферлоу-Смайлс злоупотребила своими руководящими полномочиями для "ведения роскошного образа жизни в Калифорнии и Джорджии". При этом деньги компании она тратила на бьюти-мастеров, работ художников, нянь для своих детей и на оплату их обучения.

Для этого она привязывала к своим рабочим кредитным картам аккаунты PayPal, Venmo и Cash App. Это позволяло использовать их, чтобы оплачивать близким и друзьям якобы "предоставленные Facebook товары и услуги".

"Она даже привлекала к своим преступлениям родственников, друзей и других сообщников, и все это для того, чтобы финансировать роскошный образ жизни посредством мошенничества, а не тяжелого и честного труда", — подчеркнул прокурор штата Калифорния Райан Бьюкенен.

Он добавляет, что женщина злоупотребила своей должностью в Facebook, чтобы "обмануть компанию на миллионы долларов, игнорируя фатальные последствия для важности ее миссии по разнообразию".

Напомним, что ранее соцсеть Threads от Facebook стала доступна пользователям в странах Европейского Союза. Ранее разработчики соцсети рассказывали о масштабном обновлении, что позволило это сделать.

Еще раньше корпорация Марка Цукерберга запретила рекламодателям использовать свои продукты на основе искусственного интеллекта.